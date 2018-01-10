В г. Нягань (Югра) открылся Центр культуры и искусств

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В г. Нягани открылся Центр культуры и искусств. Новоселье можно назвать долгожданным, ведь этого события в городе ждали много лет. Современное здание, которое возвели по окружной программе развития культуры и туризма в Югре, позволило создать современные условия для творчества детей. Новая школа искусств Нягани свою прописку получила в центре города и с момента открытия стала местом притяжения: полюбоваться зданием пришло огромное количество гостей. Учебные кабинеты с современной акустической системой. Весь третий этаж отведён под самое массовое отделение — фортепианное, на нём обучается 300 детей.