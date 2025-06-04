Новый мост в Сургуте соединил берега Оби

Новый мост в Сургуте соединил берега ОбиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Долгожданное событие произошло в Сургуте 30 мая — соединены пролёты строящегося второго мостового перехода через реку Обь. Благодаря опережающему финансированию строители планируют завершить возведение моста раньше срока.
Строительство ведёт тот самый легендарный «Мостострой-11» (входит в Нацпроектстрой), чьими силами в Сургуте были возведены ещё два моста через могучую сибирскую реку — железнодорожный мост в 1975 году и уникальный вантовый мост в 2000 году.
Финальная надвижка и стыковка пролётного строения — знаковый этап в строительстве любого мостового перехода. С этого момента обеспечено пешее сообщение по мосту между правым и левым берегом, после опускания металлоконструкций пролётного строения на опорные части, появляется возможность проезда технологического транспорта.
На подходных насыпях к мосту продолжаются дорожные работы, строителям предстоит выполнить гидроизоляцию, установку деформационных швов, укладку асфальтобетонного покрытия общим объёмом более 620 тыс. тонн, монтаж водоотводных лотков и барьерных ограждений, установить освещение и благоустроить прилегающую территорию. Открытие движения транспорта по мосту запланировано на 4 квартал 2025 года.
Строительство крупнейшего инфраструктурного объекта — мостового перехода через реку Обь — подходит к финальной стадии. Новый мост имеет стратегическое значение для Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямала, он обеспечит дальнейшее развитие и транспортную безопасность топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, а также станет частью формируемого нового транспортного коридора «Тюмень — Сургут — Надым — Салехард», будет способствовать развитию Арктики, а также Северного морского пути.
Хронология строительства:
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lapshin-89
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