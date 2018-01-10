В Кирове налажен выпуск широкого ассортимента продукции для предприятий молочной промышленности

Расположенное в г. Киров научно-производственное предприятие ООО «Сельмаш «Молочные Машины Русских» осуществляет выпуск широкого ассортимента продукции для предприятий молочной промышленности. В настоящее время компания наладила производство более 180 наименований машин и оборудования различных видов, включая технологические установки и комплексные линии для производства сыра и творога, емкостное и теплообменное оборудование.

За период своей более чем 15-летней деятельности предприятие освоило инновационные разработки в области проектирования технологических систем переработки молока и, в частности, оборудования для сыроделия, а также автоматизированных систем управления.

В 2017 году при поддержке Минпромторга России завод приступил к разработке и выпуску машин для производства сыров в условиях крестьянско-фермерских хозяйств.

«Молочные Машины Русских» уже поставили 7 комплектов оборудования в Тульскую, Тверскую и Липецкую области, Республику Татарстан и Камчатский край на общую сумму около 15 млн рублей. Кроме того, на одном из молокоперерабатывающих предприятий Псковской области было установлено сыродельное оборудование для опытного сыроварения.

Впервые оборудованием для изготовления сыра, произведенным кировским предприятием, заинтересовались в странах Европейского союза. Так, фермеру из Эстонии была отгружена высокотехнологичная мини-сыроварня новейшей разработки с объемом переработки молока до 2500 литров в сутки.

В начале 2018 года компанией будут осуществлены поставки мини-сыроварен заказчикам из Республики Казахстан, Республики Крым и Тамбовской области.