«Мираторг Запад» запустил производство специй для мяса





© miratorg.ru

Калининград, 28 декабря — «Мираторг», крупнейший российский производитель основных видов мяса, сообщает, что в соответствии со стратегий диверсификации бизнеса начал выпуск смесей специй для мясной продукции собственного производства на предприятии «Мираторг Запад».

Вертикально-интегрированный холдинг реализует все этапы производства основных видов мяса — свинины, говядины и курицы — от выращивания кормов для животных до розничной продажи. Для повышения эффективности бизнес-процессов компания последовательно увеличивает глубину технологического цикла.

Современное оборудование производит формирование смесей специй из натуральных ингредиентов в соответствии с авторской рецептурой. Компания тщательно проверяет поставщиков ингредиентов, закупает только специи высшей степени очистки и полностью контролирует качество поступающего сырья.

Собственный отдел исследования и развития предприятия разрабатывает уникальные рецептуры пряных смесей, которые обеспечивают высокие вкусовые качества мясных полуфабрикатов и готовых блюд бренда «Мираторг». Ассортимент добавок превышает 50 наименований и постоянно расширяется. Мощность участка по переработке специй позволяет обеспечивать предприятия Холдинга в Брянске, Белгороде и Калининграде.

«Потребности клиентов — приоритет для компании, и мы гибко реагируем на их изменения. Переход на собственное производство смесей специй дает нам больше возможностей оперативно вносить изменения в рецептуру полуфабрикатов для их соответствия вкусам широкого круга потребителей. А углубление технологического цикла производства мясных полуфабрикатов позволяет обеспечить оптимальную себестоимость продукции Холдинга», — сказала генеральный директор ООО «Мираторг Запад» Жанна Малькова.