Дальние походы российского ВМФ в 2017 г.

Предлагаю вашему вниманию небольшой обзор по дальним походам нашего ВМФ в 2017 г. Как и в предыдущие годы, основными задачами нашего флота являются:

1) Участие в военной операции в Сирии

2) Обеспечение действий наших РПКСН

3) Контроль арктической зоны

4) Защита морского судоходства

5) Демонстрация флага, участие в международных мероприятиях.

Таким образом, можно выделить зону постоянного присутствия (где наш флот находится постоянно) — это восточная часть Средиземного моря, где действует наша оперативная эскадра.

Зоны регулярного присутствия (где наши корабли находятся несколько месяцев в году) — это Северная Атлантика, Арктика, Юго-Восточная Азия, Индийский океан и Красное море.

И зоны периодического присутствия, где наши корабли бывают «набегами», если есть свободный вымпел — это Карибское море и Южная Атлантика.

Это требует от нашего флота напряженной и интенсивной деятельности, а значительно «усохший» по сравнению с советским временем корабельный состав заставляет наше морское командование прилагать недюжинные усилия к тому, чтобы грамотно распределить боеспособные вымпелы по Мировому океану, поддерживать их боеготовность и оперативно маневрировать силами.

Так, основной оперативной единицей на данный момент является отряд кораблей — соединение, состоящее из 1-2 кораблей 1-2 ранга и 2-3 вспомогательных судов. Это минимальный наряд сил, способный выполнять вышеперечисленные задачи. Оперативная средиземноморская эскадра представляет собой усиленный отряд кораблей, в который помимо 1-3 кораблей 1-2 ранга входит 1-3 корабля и катера поменьше, несколько ДЭПЛ (и возможно АПЛ), а также несколько вспомогательных кораблей и БДК.

Также командование активно привлекает для решения задач в дальней морской зоне корабли прибрежного плавания и ближней морской зоны. В прошлом году это были черноморские МРК, в этом — балтийские корветы. Несмотря на несвойственные задачи, корабли успешно несли боевую службу.

Северный флот

Северный флот является самым мощным из 4, но и зона ответственности у него самая большая — это Северная Атлантика, Арктика, а также (совместно с БФ и ЧФ) Средиземное море и западная часть Индийского океана. При этом присутствие нашего флота в Арктике имеет особое значение, поскольку в отличие от других оперативных командований, основной силой в ОСК «Север» являются не сухопутные войска, а ВМФ.

Несмотря на завершение ремонта двух кораблей 1 ранга (крейсер «Маршал Устинов» и БПК «Адмирал Левченко»), Северный флот немного снизил свою активность по сравнению с прошлым годом. Или, вернее будет сказать, вернулся к привычному режиму работы — 2 дальних похода одиночных БПК + арктический поход. Несколько особняком стоит переход отряда кораблей для участия в параде — это дальний поход, но не полноценная боевая служба.

Дальний поход БПК «Североморск»".

За время дальнего похода, который начался 15 октября 2016 г. экипаж БПК «Североморск» решал задачи в Средиземном море дважды. Первый раз в акваторию Средиземного моря корабль зашел в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и действовал там в течение трёх месяцев.

В середине января БПК «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении спасательно-буксирного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Дубна». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

Экипаж корабля достойно представил российский ВМФ в международном военно-морском учении «АМАН-2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана.

Затем российские моряки совершили круговой обход Африканского континента, побывав в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо-Верде).

За время дальнего похода российские также совершали деловые заходы в порты Лимасол (Кипр), Тартус (Сирия), Лиссабон (Португалия).

6 июня корабль пришел на базу. Дальний поход БПК «Североморск» проходил под флагом начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ капитана 1 ранга Станислава Варика. За время дальнего похода большой противолодочный корабль прошел более 40 тыс. морских миль.

Участие отряда кораблей Северного флота в Главном военно-морском параде

17 июля отряд кораблей Северного флота вышел из Североморска в Баренцево море для участия в Главном военно-морском параде. В состав отряда входили крейсер «Маршал Устинов», БПК «Вице-адмирал кулаков», несколько вспомогательных судов, а также самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской».

При этом ТРПКСН пр. 941 «Дмитрий Донской» должен был принять участие в параде впервые. Да и вообще, впервые за свою службу самая большая АПЛ в мире появилась в Балтийском море. Проход кораблей через балтийские проливы представлял собою впечатляющее зрелище, а посмотреть на наших атомных гигантов пришло немало местных жителей.

©Видео с youtube.com

©Видео с youtube.com

31 июля корабли приняли участие в грандиозном параде, в котором они были, несомненно, главным украшением.

©Видео с youtube.com

После парада отряд Северного флота направился домой. По пути от него отделился БПК «Вице-адмирал Кулаков», который направился в Красное море.

12 августа тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» прибыли в главную базу Северного флота (СФ) Североморск, успешно завершив межфлотский переход после участия в Главном военно-морском параде на Кронштадском рейде. Затем «Дмитрий Донской» перешел 4 сентября в Беломорскую военно-морскую базу, завершив, таким образом, свой 3-месячный поход.

Поход БПК «Вице-адмирал Кулаков»

12 августа БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море. Затем он совершил заход в порт Лимасол (Кипр), пополнил запасы и 25 августа вошёл в Красное море через Суэцкий канал. К этому моменту за время дальнего похода корабль уже оставил за кормой более 8 тыс. миль.

1 сентября по 17 октября корабль выполнял конвоирование иностранных торговых судов из Красного моря в Индийский океан и выполнял антипиратские задачи. За это время была осуществлена проводка китайского танкера «Каско джей», балкера под флагом государства Барбадос, индийского танкера.

Дважды в сентябре был осуществлен заход в порт Салала (Оман).

19--21 октября БПК Северного флота «Вице-адмирал Кулаков завершил проход Суэцкого канала и зашёл в порт Александрия (Арабская Республика Египет).

3-7 ноября корабль прошел Гибралтар и совершил деловой заход в столицу Португалии порт Лиссабон. Это четвёртый деловой заход российского корабля в порт иностранного государства с начала дальнего похода. 28 ноября корабль вернулся в главную базу Северного флота, город Североморск. Непосредственно дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжался более трёх месяцев. С конца августа до середины октября экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

За время дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 23 тысяч морских миль и совершил четыре деловых захода в иностранные порты: Лимасол (Кипр), Салала (Оман), Александрия (Египет) и Лиссабон (Португалия).

Арктический поход

10 августа отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Североморск», больших десантных кораблей «Кондопога», «Александр Отраковский» и «", танкера «Сергей Осипов», спасательного буксира «Памир» и киллекторного судна КИЛ-164 в соответствии с планом боевой подготовки вышел из главной базы СФ Североморска в Баренцево море и взял курс в восточные районы Арктики.

В рамках специального учения по видам обеспечения сил Военно-Морского Флота (ВМФ) России, которое стартовало на СФ 7 августа, выход отряда кораблей и судов обеспечения СФ из пунктов постоянного базирования в Баренцево море обеспечила корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил.

Тральщики «Коломна», «Ельня» и «Ядрин» также выполнили задачи по ближнему противоминному обеспечению на маршруте развертывания отряда кораблей и судов обеспечения в Баренцевом море.

13 августа отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск» вышел из Баренцева в Карское море через пролив Карские ворота и 15 августа прибыл в самый северный порт континентальной части России — Диксон.

После этого отряд кораблей впервые зашел в порт устье Енисея — Дудинку.

©Видео с youtube.com

Где состоялись крупные межвидовые учения.

©Видео с youtube.com

1 сентября офицеры и мичманы БПК «Североморск» БДК «Кондопога» приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню знаний в образовательных учреждениях Дудинки и провели уроки мужества для таймырских школьников.

5 сентября отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Арктику, разделился на две группы. Первая — в составе больших десантных кораблей «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский» с личным составом и техникой подразделений морской пехоты и арктической бригады Северного флота и ротой воздушных десантников — вышла из Енисейского залива в Карское море и взяла курс на запад.

Вторая группа во главе с БПК «Североморск», БДК «Кондопога» с личным составом и техникой подразделений арктической бригады Северного флота, танкер «Сергей Осипов», спасательно-буксирное судно «Памир» и килектор КИЛ-164 проведут пополнение запасов и продолжили выполнять задачи по плану арктического похода.

6 сентября в губе Белушья острова Южный архипелага Новая Земля состоялась высадка морского десанта с большого десантного корабля (БДК) «Георгий Победоносец». На учение привлекалось подразделение морской пехоты Северного флота (СФ) на штатной технике.

После этого БДК вернулись в базу. «Алесандр Отраковский» — 9 сентября, а «Георгий Победоносец» — 12 сентября.

Большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога» с личным составом и техникой подразделений арктической бригады Северного флота, танкер «Сергей Осипов, спасательно-буксирное судно «Памир» и килектор КИЛ-164 продолжили следовать в северо-восточном направлении в районах, близких к маршруту Северного морского пути.

На самую северную точку евразийского континента — мыс Челюскин впервые в истории был высажен морской десант. В десантной операции участвовали 2 взвода Арктической бригады и 5 многоцелевых бронированных транспортеров МТ-ЛБВ, оснащенных крупнокалиберными пулеметами «Корд», высаженных с БДК «Кондопога».

После высадки с БДК арктические мотострелки при поддержке штурмовых групп морпехов с БПК Североморск отработали тактические действия по захвату берегового плацдарма и совершили 5-километровый марш — бросок вглубь полуострова Таймыр.

10 сентября отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота, продолжающий переход из Енисейского залива к Новосибирским островам, в Карском море встретился с атомным ледоколом «Вайгач» и 11 сентября вошел в море Лаптевых.

14-23 сентября отряд кораблей выполнял задачи в районе Новосибирских островов. В частности, большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога» обеспечили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный. В ходе десантной операции подразделения арктической мотострелковой бригады Северного флота отработали тактику ведения боя по захвату и удержанию берегового плацдарма с боевой стрельбой из автоматического стрелкового оружия и гранатомётов.

©Видео с youtube.com

28 сентября личный состав и техника арктической мотострелковой бригады Северного флота (СФ) впервые в современной российской истории совершили высадку с большого десантного корабля «Кондопога» на остров Голомянный архипелага Северная Земля.

Высадка проводилась способом на упор, в ходе которой подразделения арктической мотострелковой бригады на четырех многоцелевых бронированных транспортёрах МТ-ЛБВ, оснащённых крупнокалиберными пулемётами «Корд», отработали ряд вопросов по ведению рейдовых действий на незнакомой местности в Арктике.

4 октября большой противолодочный корабль «Североморск» вместе с большим десантным кораблём «Кондопога» и судами обеспечения прибыли в главную базу Северного флота — Североморск.

Отряд под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил вице-адмирала Олега Голубева прошёл в течение 55 дней более 6000 морских миль до Новосибирских островов в море Лаптевых через акватории Баренцева и Карского морей, а также по реке Енисей до порта Дудинка. Североморцы выполнили четыре морские десантные операции на необорудованном побережье. В высадке на берег Енисея в районе Дудинки было задействовано сразу три больших десантных корабля «Георгий Победоносец», «Александр Отраковский» и «Кондопога».

За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота выполнили большую культурную программу. Корабли Северного флота были открыты для посещения населением в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте. На их борту побывало более 10000 жителей Крайнего Севера. 160 таймырских школьников были приняты в ряды Юнармии.

Походы десантных кораблей.

5 апреля в главную базу Северного флота после успешного выполнения задач дальнего похода прибыл большой десантный корабль «Георгий Победоносец» под командованием капитана 2 ранга Андрея Жаркова.

БДК «Георгий Победоносец» вышел в дальний поход 5 мая прошлого года и в течение 2016-2017 годов выполнял задачи преимущественно в Чёрном и Средиземном морях. За этот период корабль имел порядка 4400 ходовых часов.

В общей сложности кораблём было пройдено более 45 тысяч морских миль (если перевести в километры, то получится, что североморцы 2 раза обогнули Землю по экватору). За время дальнего похода в семьях членов экипажа БДК «Георгий Победоносец» родились 2 мальчика.

13 сентября БДК «Александр Отраковский» вышел из главной базы Северного флота города Североморска в Баренцево море и взял курс в западные районы Атлантики. 21 сентября «Александр Отраковский» завершил проход пролива Ла-Манш.

Балтийский флот

Балтийский флот у нас является самым маленьким («бывший флот»), к тому же 2 из 3 кораблей дальней морской зоны находятся в долгосрочном ремонте. Данный факт заставил отправить в дальний поход в этом году пару корветов.

14 октября кораблей Балтийского флота под командованием капитана 1 ранга Андрея Кузнецова в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и среднего морского танкера «Кола» сегодня покинул Военную гавань в Балтийске и взял курс в Атлантику для выполнения плановых задач дальнего похода.

18 октября отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола», выполняющий плановые задачи дальнего похода, прошёл скандинавские проливы Каттегат, 23 октября — Ла-Манш и 29 октября вошел в Средиземное море.

7-9 ноября корветы «Бойкий» и «Сообразительный», выполняющие задачи дальнего похода, совершили деловой заход в кипрский порт Лимасол. Дальше корабли разделились: корвет «Бойкий» остался выполнять задачи в восточной части Средиземного моря, а корвет «Сообразительный» 14 ноября через Суэцкий канал вошел в акваторию Красного моря, где в течение месяца осуществлял проводку гражданских судов. При этом корабль дважды заходил в порт Джибути (рядом с которым, кстати, находится китайская ВМБ).

Корвет «Cообразительный» проекта 20380 ВМФ России на рейде Лимасола (Кипр)

11 декабря отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Сообразительный», выполняющий задачи дальнего похода, завершил деловой заход в кипрский порт Лимасол.

В первой же половине года балтийские корветы дважды совершали дальние походы в Северное море:

7 апреля — 1 мая отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный», морского буксира МБ-123, танкера «Кола» выполнял задачи в Северной Атлантике. За время похода отряд оставил за кормой более 4 тыс. морских миль, провел десятки корабельных учений по поиску условной подводной лодки в различных районах северной Атлантики. Палубные вертолеты Ка-27 реализовали более 20 летных смен, выполняя учебно-боевые задачи.

В июне в дальнем походе находился отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Стерегущий».

Кроме того, 29 января из дальнего похода вернулся БДК «Иван Шабалин» а 7 мая — отряд кораблей Балтийского флота в составе большого десантного корабля (БДК) «Королев» и танкера «Кола». Оба похода были достаточно продолжительными по времени — БДК «Королев» отправился в поход в ноябре 2016 г., а БДК «Александр Шабалин» — в июле 2016 года.

Черноморский флот

Черноморский флот является основой для формирования нашей оперативной эскадры в Средиземном море, поэтому все боеспособные корабли 1-2 ранга посменно дежурят у берегов Сирии. В прошлом году флот пополнился двумя новыми фрегатами пр. 11356, что позволяет решать задачу обеспечения действий нашей группировки в Сирии в основном своими силами, несмотря на вывод в резерв флагмана ЧФ крейсера «Москва».

В этом году в состав оперативной эскадры поочередно входили СКР «Сметливый» (с 28 октября 2016 года по 5 марта и с 23 мая по 3 июня), фрегат «Адмирал Григорович» (с 8 апреля по 12 июля, с 25 сентября по 4 октября, с 1 декабря по настоящее время), СКР «Пытливый» (с 21 июля по 3 августа и с 13 сентября по 14 ноября).

Также впервые на боевую службу вышел фрегат «Адмирал Эссен», который начал межфлотский переход с Балтики 28 апреля и нес боевую службу с 5 мая по 5 июля и с 11 июля по 22 сентября. При этом в мае, июне и сентябре 2017 года корабль выполнял пуски крылатых ракет «Калибр» по укрытиям боевиков ИГИЛ в ходе операции российских войск в Сирии.

©Видео с youtube.com

Как видим, в 2017 году был только один месяц, когда в восточной части Средиземного моря не находилось ни одного нашего крупного корабля — это с 5 марта по 8 апреля. В дальнейшем у Сирии постоянно дежурило 1-3 наших фрегата/СКР (а в период с начала ноября по начало декабря — корвет БФ).

В ходе несения боевой службы наши корабли неоднократно заходили в порт Лимасол («Григорович» — 3 раза, «Эссен» — 1 раз). Сторожевой корабль «Пытливый» принял участие в первом военно-морском параде кораблей в честь Дня ВМФ России, который прошел на рейде сирийского порта Тартус. С 28 сентября по 1 октября фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» совершал визит в порт Керкира на греческом острове Корфу.

Также в Средиземном море в этом году начали находиться практически на постоянной основе черноморские «Варшавянки».

6 мая новейшая большая дизельная подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) «Краснодар» начала межфлотский переход с Балтийского на Черное море. Затем она до 7 августа несла боевую службу в средиземноморье. В мае и июне 2017 года лодка выполняла пуски крылатых ракет «Калибр» из подводного положения по укрытиям боевиков ИГ в ходе операции российских войск в Сирии.

©Видео с youtube.com

ПЛ «Краснодар» благополучно прошла через Черноморские проливы и 9 августа прибыла в Севастополь.

28 августа две новейшие большие дизель-электрические подводные лодки Черноморского флота «Колпино» и «Великий Новгород», совершающие межфлотский переход с Балтийского моря на ЧФ, прибыли в акваторию Средиземного моря.

14 сентября находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» проекта 636.3 из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по важным объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор. По объектам террористов из подводного положения выпущено 7 крылатых ракет морского базирования.

22 сентября в 10 часов 11 минут подводной лодкой Черноморского флота «Великий Новгород», действующей в составе оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море, из подводного положения произведены пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии. Целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков Джебхат-ан-Нусра в провинции Идлиб.

5 октября подлодки нанесли удар еще 10 ракетами «Калибр» по позициям боевиков ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зор. 31 октября ДЭПЛ «Великий Новгород» нанесла залповый удар из Средиземного моря тремя крылатыми ракетами «Калибр», в результате чего были уничтожены укрепрайон со скоплением боевиков и бронетехники, а также крупный склад вооружения и боеприпасов террористов ИГИЛ в районе населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор. 3 ноября ДЭПЛ «Колпино» повторила удар по Абу-Кемаль 6 ракетами.

Итого за год корабли ЧФ выпустили по целям 45 ракет «Калибр».

На данный момент подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» несут службу в Средиземном море.

Также в состав оперативной эскадры входили и более мелкие корабли. Это тральщики «Иван Голубец» (с сентября 2016 года до 25 января и с 4 ноября), «Ковровец» (с 25 января по 27 марта), «Валентин Пикуль» (с 27 марта по 10 августа).

11 апреля по 8 сентября в составе эскадры находился новейший противодиверсионный катер Черноморского флота «Юнармеец Крыма». Катер такого класса впервые совершил дальний поход с выходом за зону черноморских проливов, доказав свои высокие мореходные качества.

18-22 октября большой десантный корабль Черноморского флота «Азов» стоял в греческом порту Пилос, где российские моряки приняли участие в мероприятиях, посвященных 190-летию Наваринского морского сражения.

Тихоокеанский флот

Операционной зоной ТОФ является юго-восточная Азия и восточная часть Индийского океана.

25 января отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» возвратился из дальнего похода в главную базу ТОФ — Владивосток.

Боевые корабли ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова выполняли задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 15 октября 2016 г. За это время корабли прошли свыше 17 тыс. морских миль.

Моряки-тихоокеанцы побывали с деловыми визитами в индонезийском порту Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016», и в порту Саттахип Королевства Таиланд.

В середине декабря 2016 года совершили заход в порт Вишакхапатнам Республики Индия и приняли участие в военно-морском российско-индийском учении «Индра Нэви-2016» в Бенгальском заливе.

В январе 2017 г. побывали в порту Манила (Филлипины), порту Пусан Республики Корея и порту Майдзуру (Япония). По завершении визита в порт Майдзуру экипажи кораблей приняли участие в совместном российско-японском военно-морском

С 01 апреля по 14 июня 2017 года в дальнем плавании находился отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и танкера «Печенга». За это время кораблями пройдено свыше 11 тысяч морских миль. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Республика Корея), Манила (Филиппины), Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд), Чанги (Сингапур), Таджунг — Приок (Индонезия) и Гонконг (Китай). Тихоокеанцы участвовали в международном морском параде, посвящённом 50-летию ВМС Республики Сингапур и в выставке вооружения и военной техники «Имдэкс Эйша-2017» в военно-морской базе Чанги. Провели совместные учения по связи и маневрированию с кораблями ВМС Сингапура и Индонезии. Во время стоянки в порту Манила флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» посетил Президент Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте.

©Видео с youtube.com

2 октября отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода.

12-17 октября в рамках реализации программы развития военного сотрудничества отряд кораблей посетил порт Муара (Бруней). После завершения визита проведено совместное учение «PASSEX», в ходе которого отрабатывались задачи по организации связи, обмену информацией и совместному маневрированию.

20-26 октября наши корабли посетили Манилу — третий раз за год. После этого БПК «Адмирал Виноградов» вернулся во Владивосток 9 ноября, завершив 40-дневный поход, а «Адмирал Пантелеев» и «Борис Бутома» продолжили боевую службу и совершили неофициальный заход в камбоджийский порт Кампонгаон.

17-21 ноября отряд кораблей ТОФ в соответствии с программой неофициального визита в Королевство Таиланд находился в порту Чук Самет (база ВМС Таиланда Саттахип).

27 «Адмирал Пантелеев» с неофициальным визитом посетил Индонезию, а 7-10 декабря — порт Тилава (Республика Союз Мьянма)

21-24 декабря отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» совершил неофициальный визит в Республику Сингапур.