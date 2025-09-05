5 сентября в Североморске состоялась церемония поднятия Андреевского флага на борту новейшего патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550.

Иван Папанин" - головной корабль проекта 23550, разработанного конструкторским бюро «Алмаз». Корабль сочетает в себе свойства патрульного корабля, ледокола и буксира, способен вести охрану и мониторинг водных ресурсов на арктических широтах, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях.

Корабль заложили на «Адмиралтейских верфях» в апреле 2017 года.

Водоизмещение корабля проекта 23550 — около 9000 тонн, длина — 114 метров, ширина — 18 метров, осадка — 6 метров. Энергоустановка мощностью около 15 мВт позволяет развивать скорость до 18 узлов. Пропульсивный комплекс включает две полноповоротные винторулевые колонки мощностью около 6000 кВт каждая, а также подруливающее устройство тоннельного типа мощностью около 500 кВт. Автономность — 70 суток, дальность плавания — до 10 000 миль. Основной экипаж — 49 человек, дополнительный — 47 человек.

Вооружение патрульного ледокола включает автоматическую 76,2-мм артустановку АК-176МА. Кроме того, возможно размещение в контейнерах восьми крылатых ракет «Калибр-К» и/или противокорабельных ракет «Уран». На борту смогут базироваться вертолет и беспилотные летательные аппараты, а также два скоростных боевых катера «Раптор».