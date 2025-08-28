Корабельный состав Военно-морского флота (ВМФ) пополнился патрульным кораблем "Виктор Великий", малым ракетным кораблем "Ставрополь" и малым ракетным кораблем "Тайфун". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня корабельный состав Военно-морского флота пополнился тремя современными боевыми кораблями. Торжественная церемония состоялось под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, который дал команду на подъем Военно-морских флагов на кораблях по видео-конференц-связи из Главного адмиралтейства. Так, в г. Балтийске Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле "Виктор Великий", построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле "Ставрополь", который вошел в состав Балтийского флота. В г. Махачкале также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что патрульный корабль "Виктор Великий" и малые ракетные корабли "Ставрополь" и "Тайфун" были построены судостроительным предприятием "Зеленодольский завод им. А. М. Горького". Ими успешно были пройдены заводские ходовые и государственные испытания. Разработкой и проектированием ПК "Виктор Великий" занималось АО "Северное ПКБ" ОСК, а проектированием малых ракетных кораблей "Ставрополь" проекта 21631 и "Тайфун" проекта 22800 занимались АО "Зеленодольское ПКБ" и АО ЦМКБ "Алмаз" ОСК соответственно.