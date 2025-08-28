Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
2 дня назад 939
59
artal Армия и Флот

ВМФ России получил три современных корабля

 © icdn.lenta.ru

Корабельный состав Военно-морского флота (ВМФ) пополнился патрульным кораблем "Виктор Великий", малым ракетным кораблем "Ставрополь" и малым ракетным кораблем "Тайфун". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня корабельный состав Военно-морского флота пополнился тремя современными боевыми кораблями. Торжественная церемония состоялось под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, который дал команду на подъем Военно-морских флагов на кораблях по видео-конференц-связи из Главного адмиралтейства. Так, в г. Балтийске Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле "Виктор Великий", построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле "Ставрополь", который вошел в состав Балтийского флота. В г. Махачкале также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что патрульный корабль "Виктор Великий" и малые ракетные корабли "Ставрополь" и "Тайфун" были построены судостроительным предприятием "Зеленодольский завод им. А. М. Горького". Ими успешно были пройдены заводские ходовые и государственные испытания. Разработкой и проектированием ПК "Виктор Великий" занималось АО "Северное ПКБ" ОСК, а проектированием малых ракетных кораблей "Ставрополь" проекта 21631 и "Тайфун" проекта 22800 занимались АО "Зеленодольское ПКБ" и АО ЦМКБ "Алмаз" ОСК соответственно. 

https://tass.ru...-i-opk/24892607

https://ria.ru/...2038071849.html

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: lenta.ru

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт
  • Нет аватара oaroma
    29.08.2509:35:22

    Виктор Иванович Великий (1918-1996) — капитан 1-го ранга ВМФ СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Отличное имя для корабля    

    #1305385
    • Нет аватара alexm
      29.08.2512:30:51

      Спасибо за информацию. Очень важно знать героев!

      #1305406
  • Нет аватара Котельщик1549
    30.08.2512:21:59

    Для Зеленодольцев эпопея с «Буянами» закончилась. А что дальше в плане ВМФ?

    #1305439