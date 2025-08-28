ВМФ России получил три современных корабля
Корабельный состав Военно-морского флота (ВМФ) пополнился патрульным кораблем "Виктор Великий", малым ракетным кораблем "Ставрополь" и малым ракетным кораблем "Тайфун". Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня корабельный состав Военно-морского флота пополнился тремя современными боевыми кораблями. Торжественная церемония состоялось под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, который дал команду на подъем Военно-морских флагов на кораблях по видео-конференц-связи из Главного адмиралтейства. Так, в г. Балтийске Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле "Виктор Великий", построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле "Ставрополь", который вошел в состав Балтийского флота. В г. Махачкале также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Тайфун", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве напомнили, что патрульный корабль "Виктор Великий" и малые ракетные корабли "Ставрополь" и "Тайфун" были построены судостроительным предприятием "Зеленодольский завод им. А. М. Горького". Ими успешно были пройдены заводские ходовые и государственные испытания. Разработкой и проектированием ПК "Виктор Великий" занималось АО "Северное ПКБ" ОСК, а проектированием малых ракетных кораблей "Ставрополь" проекта 21631 и "Тайфун" проекта 22800 занимались АО "Зеленодольское ПКБ" и АО ЦМКБ "Алмаз" ОСК соответственно.
https://tass.ru...-i-opk/24892607
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейс...планированные в ходе тренировки задачи выполнены в полном объеме.
- Впервые в истории Военно-морского флота России подводники в водол...руга по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
- Новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «...н завершает испытания и еще три находятся на этапе строительства.
Поделись позитивом в своих соцсетях
29.08.2509:35:22
29.08.2512:30:51
30.08.2512:21:59