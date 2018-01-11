Новую школу открыли в Белгороде

В микрорайоне «Луч» г. Белгорода открыта новая школа. Центр образования № 15 «Луч» рассчитан на 960 мест, но сейчас в ней обучаются 647 школьников с первого по восьмой класс. Это дети, которые живут в микрорайоне, но ходили в близлежащие школы. С 1 сентября этого года в новой школе будут обучаться дети с первого по одиннадцатый класс.

Школа построена в рамках областной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016-2025 годы».

Здесь оборудованы два спортивных зала, актовый зал с гримёркой, издательский центр с мини-типографией, столовая, два кабинета информатики, 16 кабинетов начальных классов и 31 предметный кабинет. Кроме этого есть «Город мастеров» — это творческое пространство, где будут проходить мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству: валяние из войлока, лепка из глины, изготовление кукол, плетение из лент.

Концепция новой школы — «школа полидеятельностного образования: лидерство, успешность, человечность (ЛУЧ)».

В центре образования «Луч» уделят внимание и здоровью детей. Так, в кабинете здоровья будут работать два врача-педиатра из четвёртой городской детской поликлиники. Кроме этого, в школе есть КМД «Здоровый ребёнок» — компьютерная диагностика, позволяющая определить психофизическое состояние ребёнка. Обследование на нём пройдут все учащиеся, с первого по одиннадцатый класс. Затем дети получат рекомендации: за какой партой им следует сидеть, какие упражнения выполнять. Отдельную работу медицинские работники проведут с теми, у кого выявят нарушения здоровья.

По информации департамента образования, школа полностью укомплектована учителями.