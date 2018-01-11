ВИЛС создал новую технологию литья для дизельных двигателей

Всероссийский институт легких сплавов, крупнейшим акционером которого является Госкорпорация Ростех, разработал технологию изготовления литых заготовок для поршней дизельных двигателей из сплава 1379С. Он пришел на замену сплаву 1379П, который изготавливали с применением гранульной технологии.

Поршни дизельных двигателей, сделанные из этих заготовок, полностью сохраняют эксплуатационные характеристики при любых температурах и обеспечивают уверенный запуск двигателя, когда температура опускается до -50 °С и ниже. Новая разработка рассчитана на применение в автомобильной, гражданской и военной промышленностях.

По мнению ведущих специалистов в области металлургии алюминиевых сплавов, сплавы 1379П, 1379С востребованы при производстве поршней дизельных установок для военной и специализированной техники, которая используется в экстремальных условиях, например КАМАЗа. Таким образом обеспечивается гарантированный холодный запуск двигателя.

«Мы столкнулись с необходимостью перехода с гранульной технологии на слитковую ввиду того, что гранульная технология производства любых заготовок подразумевает достаточно сложные, многопереходные и, соответственно, дорогостоящие работы», — пояснил ведущий инженер-технолог ВИЛС Павел Предко.

По его словам, в короткие сроки потребовалось провести оптимизацию химического состава по содержанию основных элементов сплава и кремния, обеспечивающих высокие литейные свойства. Также специалистам необходимо было разработать и опробовать модификаторы для обеспечения регламентированной структуры литой заготовки, измельчения частиц кремния, их равномерного распределения по сечению заготовки во обеспечение твердости на уровне не менее 120 ед., что преимущественно отличает заготовки, полученные методом гранульной технологии. В результате разработка и внедрение технологии в производство стали значительно более простыми при сохранении качества на высоком уровне.

Отработку технологии литья заготовок из сплава 1379С проводили на участке малотоннажного опытно-промышленного производства алюминиевых сплавов ВИЛС.