Детский сад на 240 мест открыли в Самаре

В микрорайоне Волгарь города Самара состоялось открытие нового детского сада на 240 мест, получившего название «Волгарята». Всего в «Волгарятах» работает 75 сотрудников. Это квалифицированные воспитатели, преподаватели, психологи, медицинский персонал, а также работники пищеблока. Большинство из них являются жителями микрорайона.

Детский сад был построен в рамках реализации федеральной программы «Жилище». На его строительство было выделено 110,6 млн рублей.

Новый детский сад рассчитан на 12 групп для детей в возрасте от 2-х до 6-ти лет. Комплектация групп производилась с учетом увлечений и интересов детей. Отсюда и их названия — «Художники», «Строители» или «Космонавты».