«ЭкоНива» запустила молочный комплекс в Воронежской области на 2800 голов КРС

ООО «ЭкоНиваАгро» ввело в эксплуатацию молочный комплекс на 2800 голов нетелей голштинской породы в Бобровском районе.

Строительство комплекса началось в первом квартале 2017 года. Общий объем инвестиций превысил 2 млрд рублей. Комплекс рассчитан на содержание поголовья фуражных коров в количестве 2,8 тыс. голов, в том числе 2400 голов дойного стада. Планируемое производство молока в сутки — 66 т. На январь 2018 года дойное стадо на комплексе составляет более 1200 коров.

Постепенно в эксплуатацию введут коровник на 850 голов с доильно-молочным блоком и бытовыми помещениями, коровник на 1 тыс. голов и на 900 голов с родильным отделением и малым доильно-молочным блоком, площадку под индивидуальные домики для телят и другие помещения.

В Воронежской области с 2009 по 2017 год возвели 17 молочных комплексов. В их строительство инвестировали более 19 млрд рублей. В молочную отрасль вовлечены более 200 предприятий региона. Ежегодно в Воронежской области появляются два-три современных молочных комплекса на 1200 — 5000 голов КРС.