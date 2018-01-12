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«ЭкоНива» запустила молочный комплекс в Воронежской области на 2800 голов КРС

  •  © riavrn.ru

ООО «ЭкоНиваАгро» ввело в эксплуатацию молочный комплекс на 2800 голов нетелей голштинской породы в Бобровском районе.

Строительство комплекса началось в первом квартале 2017 года. Общий объем инвестиций превысил 2 млрд рублей. Комплекс рассчитан на содержание поголовья фуражных коров в количестве 2,8 тыс. голов, в том числе 2400 голов дойного стада. Планируемое производство молока в сутки — 66 т. На январь 2018 года дойное стадо на комплексе составляет более 1200 коров.

Постепенно в эксплуатацию введут коровник на 850 голов с доильно-молочным блоком и бытовыми помещениями, коровник на 1 тыс. голов и на 900 голов с родильным отделением и малым доильно-молочным блоком, площадку под индивидуальные домики для телят и другие помещения.

В Воронежской области с 2009 по 2017 год возвели 17 молочных комплексов. В их строительство инвестировали более 19 млрд рублей. В молочную отрасль вовлечены более 200 предприятий региона. Ежегодно в Воронежской области появляются два-три современных молочных комплекса на 1200 — 5000 голов КРС.

  •  © riavrn.ru

https://riavrn.ru/news/v-voronezhskoy-oblasti-zapustili-molochnyy-kompleks-na-2-8-tys-golov-/

Воронежская область, животноводство, производство молока, КРС
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    12.01.1817:15:52

    Первый пошёл!   

    #996080
  • Сергей Иванов
    12.01.1818:15:57

    Мироторг,тоже вроде, в молоко идти собирается.

    #996093
    • Danila Romanov Danila Romanov
      12.01.1820:20:11

      У них давно есть молочная ферма. Просто пока не определились с масштабными инвестициями.

      Денег с молока много не поднять. Надо сразу думать о производстве твердых сыров.

      #996137
      • Нет аватара Ra
        12.01.1822:52:48

        Денег с молока много не поднять.

        Вот это смешно. На сырье — да, а вот продукты переработки. Молоко в закупе — 24 рубля, а в продаже от 53 (Москва вообще как иная планет — 79 рублей средняя).

        #996192
  • Vlad Bzv
    12.01.1818:34:35

    Эко-Нива после открытия этого МК начала возводить в соседнем районе новый, сейчас Воронежский регион находиться на 4 месте в России и 1 в ЦФО по производству молока. Сравним, Барель нефти стоит 3933 рубля (69 $)

    Барель молока 5440 рублей (с ценой в 40 рублей за кг), для региона без ресурсов молоко это находка, дой себе и дой, молоко никогда не закончиться в отличии от нефти и газа.

    #996099
  • Danila Romanov Danila Romanov
    12.01.1820:24:56

    Планируемое производство молока в сутки — 66 т.

    Неправильная цифра.

    Всего в эксплуатацию введены три коровника: на 850 голов с доильно-молочным блоком и бытовыми помещениями, на 1,05 тыс. голов, а также на 900 голов с родильным отделением и малым доильно-молочным блоком. Комплекс имеет площадки для хранения кормов в объеме 50 тыс. тонн, секцию с индивидуальными домиками для телят возрастом 14-45 дней, две площадки для содержания и выгула молодняка.

    Суточная производительность нового объекта «ЭкоНивы» составит 80 тонн молока. Общая сумма инвестиций в проект составила 2,42 млрд рублей.

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    #996141
  • Иван Кротов Иван Кротов
    13.01.1800:17:23

    Кажется они до нового года ввели этот объект. в 20 числах декабря.

    #996218
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