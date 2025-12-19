В деревне Фофанцево Вологодского округа открылась первая роботизированная ферма. Размер инвестиций в её строительство составил 105 млн руб.

Ферма принадлежит сельскохозяйственному производственному кооперативу «Присухонское». Здесь ранее располагалось помещение для откорма скота.

Теперь это роботизированный комплекс беспривязного содержания на 260 голов крупного рогатого скота. Первая партия коров уже заселилась в обновлённые помещения. Центральным элементом новой фермы стали отечественные доильные роботы «Волшебник», полностью автоматизировавшие процесс дойки.

В ближайших планах предприятия — строительство ещё одной современной молочной фермы на 280 голов. Реализация этих планов позволит увеличить общее поголовье дойного стада кооператива до 1200 коров.

В процессе модернизации комплекс отремонтировали, значительно расширили площади, построили дополнительные подсобные помещения, полностью заменили систему навозоудаления, систему вентиляции, напольные покрытия и стойловое оборудование, а также возвели новый молочный блок с оборудованием для быстрого охлаждения молока.

Председатель СХПК «Присухонское» Александр Казаков пояснил, что роботизированная система самостоятельно распознаёт каждую корову по чипу, анализирует данные и определяет, нужно ли её доить. После этого робот проводит гигиеническую обработку вымени и аккуратно подключает доильные стаканы. Один «Волшебник» способен обслужить до 75 коров и обеспечить суточный надой до двух тонн высококачественного молока.

Автоматизирован не только доильный процесс. Для поддержания здоровья животных на ферме трудятся другие «специалисты»: робот-подталкиватель кормов, который обеспечивает постоянный доступ скота к свежему корму, робот-мойщик, поддерживающий чистоту в стойлах, и робот-чистильщик, который следит за гигиеной самих коров.