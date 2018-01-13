Атомщики Ростовской АЭС завершили все этапы физического пуска нового энергоблока № 4

На энергоблоке № 4 Ростовской АЭС завершены все этапы физического пуска, за которым последует энергетический пуск и начало подачи электроэнергии потребителям, сообщила в пятницу пресс-служба АЭС со ссылкой на заместителя главного инженера по эксплуатации второй очереди станции Святослава Чукавина.

«В данный момент завершены все испытания в рамках физического пуска. Готовится вся необходимая отчётная документация о проведённых испытаниях для Ростехнадзора с целью получения в дальнейшем разрешения на начало решающей стадии пусковых операций — энергетический пуск и подачи электроэнергии потребителям», — приводит пресс-служба слова Чукавина.