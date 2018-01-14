В «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва" подвели итоги 2017 года

В уходящем году были осуществлены запуски двух космических аппаратов производства компании «ИСС». Завершено создание пяти спутников, более 40 аппаратов находятся на разных стадиях производства. Общий объём реализованной продукции Решетнёвской фирмы в 2017 году вырос по сравнению с предыдущим годом более чем на четверть, увеличение объёма собственных работ составило свыше 31%. Научно-технические достижения решетнёвцев в 2017 году были отмечены 19 государственными наградами. Учёные и специалисты «ИСС» приняли участие в более чем 20 международных и всероссийских научно-технических конференциях, где представили свыше 200 докладов. На сегодня на разных типах орбит находятся 92 космических аппарата связи, навигации, геодезии, разработанных и изготовленных АО «ИСС», что составляет около двух третей российского спутникового флота.