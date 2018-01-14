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Космонавтика

В «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва" подвели итоги 2017 года

  •  © iss-reshetnev.ru

В уходящем году были осуществлены запуски двух космических аппаратов производства компании «ИСС». Завершено создание пяти спутников, более 40 аппаратов находятся на разных стадиях производства. Общий объём реализованной продукции Решетнёвской фирмы в 2017 году вырос по сравнению с предыдущим годом более чем на четверть, увеличение объёма собственных работ составило свыше 31%. Научно-технические достижения решетнёвцев в 2017 году были отмечены 19 государственными наградами. Учёные и специалисты «ИСС» приняли участие в более чем 20 международных и всероссийских научно-технических конференциях, где представили свыше 200 докладов. На сегодня на разных типах орбит находятся 92 космических аппарата связи, навигации, геодезии, разработанных и изготовленных АО «ИСС», что составляет около двух третей российского спутникового флота.

https://www.iss-reshetnev.ru/media/news/news-291217

космонавтика, спутники, «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва», Роскосмос, ОКР
  • Сергей Пышненко
    15.01.1805:00:23

    отлично, добавить бы по экспорту наших спутников.

    #996848
  • Нет аватара Bart
    15.01.1808:30:39

    Правильно ли я понял, что изображенный на фото остов спутника обернут фольгой с напылением из чистого золота?

    Читал, что пленки из золота используются при изготовлении космических скафандров, но видимо и для спутников тоже?

    #996863
    • Нет аватара Ил-2
      15.01.1812:45:53

      Возможно даже это просто золотая фольга)

      #996897
    • Михаил Иванов Михаил Иванов
      15.01.1814:39:48

      Золото лучше всех материалов отражает в инфракрасном диапазоне. Напыление в несколько десятков атомов толщиной на полимерной плёнке.

      #996936
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