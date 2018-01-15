Перевозка колонн стабилизации

Для самой перспективной сферы российской экономики — добычи и переработки нефти и газа — необходимо использовать транспортные средства премиум-класса. Ведь в этой отрасли применяется специфическое оборудование, производятся сложнейшие аппараты, доставлять которые зачастую приходится в самые далекие и малодоступные регионы. Существенно упростить эти транспортные задачи может компания SPECPRICEP: мы предлагаем новейшие технические решения по перевозке сверхтяжелых грузов на любые расстояния.





© Фото из открытых источников

Модули SPECPRICEP делают возможности предприятий по транспортировке грузов практически безграничными. Полуприцепы различаются по числу осей, габаритным размерам и грузоподъемности и могут быть соединены между собой как в продольном, так и в поперечном направлениях. За счет возможности комбинирования модулей и изменения тем самым размеров грузовой площадки они характеризуются повышенной грузоподъемностью — модульные системы SPECPRICEP перевозят грузы массой до 600 тонн. Впрочем, в конструкции полуприцепа предусмотрены вариации не только с габаритами, но и с положением груза в зависимости от стоящих перед перевозчиком задач: гидравлическая подвеска дает возможность регулировать высоту платформы, ее наклон и угол поворота колес (до ±70°). При этом положение площадки всегда остается горизонтальным благодаря большому ходу подвески (+250, -250 мм).

Одна из недавних разработок SPECPRICEP в этой области — полуприцеп 994233, состоящий из двух трехосных тележек для перевозки крупногабаритных неделимых грузов массой до 100 тонн и длиной до 45 метров. Модуль использовался в непростых территориальных и погодных условиях для перевозки колонны стабилизации. Это сложное негабаритное технологическое оборудование, имеющее корпусные устройства. К нему применяются особые требования при проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке. Колонна предназначалась для ООО «Газпром добыча Ноябрьск», чтобы обеспечивать поставку природного газа в магистральный газопровод «Сила Сибири». За организацию перевозки SPECPRICEP благодарит представителей заказчика из ООО «ГазАртСтрой».





© Фото из открытых источников

Высота груза составляла 4 метра, длина — 40,75 метра, диаметр —4 метра, а вес — 60 тонн. Конструкторы компании на месте провели запуск полуприцепной техники в эксплуатацию и обучили сотрудников заказчика работе с модульными системами, поэтому у них не возникло никаких проблем с ее использованием, а за счет того, что производитель модуля российский, перевозка сверхтяжелых грузов стала для него гораздо менее дорогостоящей.

Специально для этой модели модульного полуприцепа спроектировали съемные конструкции поворотных столов. Гидравлика поворотных столов позволяет поворачивать колеса модуля по траектории движения автопоезда с возможностью ручной корректировки. Они выдерживают нагрузку до 200 тонн и значительно облегчают маневрирование с грузом длиной более 30 метров. Ширина столов 3350 мм.





© Фото из открытых источников

Также этот модульный полуприцеп оборудован уникальной надстройкой для заезда спецтехники. Для заезда на рабочую площадку конструкторами SPECPRICEP предусмотрены гидротрапы. Гидравлический привод полностью автоматизирет процесс работы с трапами, благодаря ему трапы легко и удобно как опускать, так и поднимать. Трапы снижают угол заезда до 13 градусов, в случае, когда это не нужно, — они просто снимаются. Габарит надстройки: 3300×9000 мм, ширина трапов 800 мм.





© Фото из открытых источников

Модульные тележки могут комбинироваться между собой и по длине и ширине, в зависимости от условий и задач транспортировки груза. Конструкция рамы выполнена из стали с высоким запасом прочности, несущие элементы сварены из шведской стали Ovako. Для подключения электрических, гидравлических и пневматических систем предусмотрены быстроразъемные соединения. Для защиты от коррозии проведена дробеструйная обработка и оцинковка, а общий слой ЛКМ составляет более 120 мкм.

Универсальность конструкции позволяет использовать эту модель для транспортировки самых разных крупногабаритных грузов, с легкостью преодолевая любые участки пути: колонны стабилизации, гусеничная техника (в частности, бульдозеры), прочий круногабаритный груз г/п до 100 тонн. Размер шин 235/75R17.5, высота ССУ 1350…1550 мм. Для соединения с тягачом установлены розетки ABIISO 7638, розетки ПС 325, ПС 326, ПС 315, пневматические головки PALM и гидравлические БРС ½″. Ширина тележек 3350 мм, погрузочная высота 1320 мм без надстроек. Гусак оборудован алюминиевыми бортами (400 мм). Установлена автономная гидростанция. Рекомендуется тягач с нагрузкой на ССУ до 36000 кг.





© Фото из открытых источников

Тяжеловоз оснащен системой автоматического управления поворотом колес с гидроприводом, гидроподвеской с пневматическим аккумулятором и унифицированными разъемными узлами стыковки, а число колес на осевой линии 8 штук. Использование в производстве модульных полуприцепов высококачественных импортных сталей и европейских комплектующих обеспечивает их максимальную прочность и долговечность. А наличие уникальных конструктивных элементов делает эксплуатацию тяжеловоза простой и удобной.