В подмосковном Подольске открыта новая школа

15 января в мкрн. Кузнечики г. Подольска открылась средняя общеобразовательная школа № 35. Школа построена за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов по госпрограмме «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы.

В новой школе сформирован 31 класс, три из которых — кадетские. Учреждение рассчитано на 1 100 мест, в настоящее время в него зачислено 832 ребенка.

Здание школы разделено на три блока: учебный, административный и блок дополнительного образования. В школе имеются современные лаборатории, 65 оборудованных учебных кабинетов, кабинеты для внеурочной и исследовательской деятельности, современный актовый зал, два спортивных зала, библиотека, тренажерный зал, столовая. В здании школы установлен лифт для инвалидов и маломобильных групп населения.

Количество учащихся во вторую смену в городском округе Подольск в первом полугодии 2017-2018 учебного года составляло 6295 человек (15,2%), в микрорайоне Кузнечики — 1452 человека. Открытие МОУ СОШ № 35 позволит снизить долю обучающихся во вторую смену в этом учебном году в микрорайоне Кузнечики на 6% и на 0,7% в городском округе Подольск (14,5%), уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.