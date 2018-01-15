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Детские сады и школы

В подмосковном Подольске открыта новая школа

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15 января в мкрн. Кузнечики г. Подольска открылась средняя общеобразовательная школа № 35. Школа построена за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов по госпрограмме «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы.

В новой школе сформирован 31 класс, три из которых — кадетские. Учреждение рассчитано на 1 100 мест, в настоящее время в него зачислено 832 ребенка.

Здание школы разделено на три блока: учебный, административный и блок дополнительного образования. В школе имеются современные лаборатории, 65 оборудованных учебных кабинетов, кабинеты для внеурочной и исследовательской деятельности, современный актовый зал, два спортивных зала, библиотека, тренажерный зал, столовая. В здании школы установлен лифт для инвалидов и маломобильных групп населения.

Количество учащихся во вторую смену в городском округе Подольск в первом полугодии 2017-2018 учебного года составляло 6295 человек (15,2%), в микрорайоне Кузнечики — 1452 человека. Открытие МОУ СОШ № 35 позволит снизить долю обучающихся во вторую смену в этом учебном году в микрорайоне Кузнечики на 6% и на 0,7% в городском округе Подольск (14,5%), уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

https://riamo.ru/article/261669/vorobev-osmotrel-novuyu-srednyuyu-obscheobrazovatelnuyu-shkolu-v-podolske.xl

Моковская область, новая школа
  • Нет аватара KJA
    15.01.1819:23:21

    Ужасная обстановка, это как советский гигантизм доведённый до абсурда.

    #997044
    • Нет аватара Strompok
      15.01.1820:04:58

      А можете что-то позитивное в этом событии найти?

      Отредактировано: Strompok~20:05 15.01.18
      #997054
      • Alex63 Alex63
        15.01.1820:25:54

        Позитив в самом районе, что более 40 тыс. бывших военнослужащих и их семей были обеспечены квартирами в этом микрорайоне.

        #997066
    • Alex63 Alex63
      15.01.1820:09:33

      Как человек имеющий вторую квартиру в этом микрорайоне( первую в Самаре). Могу сказать что качество планировки и застройки получше чем во многих новостройках, где люди покупают за свои деньги. Вон достаточно сравнить с соседними «Подольскими просторами», чтобы понять где лучше жить.

      Скажу так: большинство жителей района в целом довольна районом.

      UPD. На момент публикации записи еще не было это фотки. Спс, за актуальную фотку.

      Отредактировано: Alex63~20:10 15.01.18
      #997057
    • bigpotap bigpotap
      16.01.1802:01:14

      Ужасная обстановка

      Если разбавить стекло и бетон деревьями, то будет заметно лучше! Думаю высадят со временем… или уже высадили, но тогда надо ждать когда вырастут…    

      #997180
      • Alex63 Alex63
        16.01.1802:27:34

        Высадили.Просто за 1-5 лет деревья сильно не вырастут.

        #997183
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