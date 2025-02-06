В Вязниках Владимирской области открылся новый корпус школы № 9 имени А.И. Фатьянова

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Новый корпус школы № 9 в Вязниках построили в рамках нацпроекта «Образование». Уже две недели ученики занимаются в комфортных светлых классах. Здесь обучаются почти 500 ребят.

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В новом корпусе имеется большой спортивный зал, библиотечный центр и столовая. Для отдыха на переменах на каждом этаже обустроены рекреации. В каждом классе и по периметру школы установлено видеонаблюдение.

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