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termometrix 06 февраля 2025, 18:47 224 Детские сады и школы

В Вязниках Владимирской области открылся новый корпус школы № 9 имени А.И. Фатьянова

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 © 6tv.ru

Новый корпус школы № 9 в Вязниках построили в рамках нацпроекта «Образование». Уже две недели ученики занимаются в комфортных светлых классах. Здесь обучаются почти 500 ребят.

 © 6tv.ru

В новом корпусе имеется большой спортивный зал, библиотечный центр и столовая. Для отдыха на переменах на каждом этаже обустроены рекреации. В каждом классе и по периметру школы установлено видеонаблюдение.

 © 6tv.ru

 © region.center

 © 6tv.ru

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Источник: https://6tv.ru/v-vyaznikax-otkryli-...vyj-korpus-shkoly-9-imeni-fatyanova

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новая школа, Владимирская область
  • Нет аватара vajo
    07.02.2506:17:41

    А что это за будка с фасадной стороны здания? Она там явно лишняя.

    #1296582
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