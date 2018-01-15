Школа-детский сад на 200 мест открылась в Архангельской области

Новое здание Заречнлй начальной школы-детского сада открыто в Каргополе. Оно рассчитана на 100 учеников и 100 дошкольников. В новом здании предусмотрен спортзал, музыкальный зал, помещение для библиотеки, пищеблок. Есть здесь и медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием.

Строительство новой школы велось с 2013 года. Ввод объекта позволил обеспечить доступность дошкольного образования, создать комфортные условия для обучения детей и вывести из эксплуатации три старых ветхих здания, включая пищеблок.

Напомним, Архангельская область обеспечивает выполнение задачи по строительству новых школ. Речь идет о ликвидации второй смены обучения, а также переводе детей из школ с износом свыше 50 процентов в новые здания.

В 2018 году в Архангельской области в рамках областной адресной инвестиционной программы построят еще две новые школы.

В Красноборске подходит к концу возведение начальной школы, в которой смогут одновременно учиться 320 ребят. Строительство ведется с 2016 года. Стоимость проекта в общей сложности составляет 316,5 миллионов рублей. В поселке Ерцево Коношского района с прошлого года строится школа с эстетическим уклоном на 240 мест. Из областного бюджета на эти цели было выделено более 65 миллионов рублей. В этом году строительство продолжится: из федерального бюджета предусмотрено финансирование в размере 257 миллионов рублей, еще 65 миллионов рублей запланировано в региональном бюджете.

В планах — строительство школ в Архангельске, Вельске и Ровдино Шенкурского района.