Ледовый прорыв: как «Красная Кузница» возвращает России гражданское судостроение

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В Архангельской области на судоремонтном заводе «Красная Кузница» после более чем 30-летнего перерыва возобновляется гражданское судостроение. Здесь реализуют проект строительства первых после долгого перерыва пассажирских судов с ледовым усилением. Пока запланировано изготовление четырех таких судов.

О каких кораблях идет речь

Впервые за последние 30 лет на верфях завода «Красная Кузница», который является архангельским филиалом Центра судоремонта «Звездочка» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), уже весной 2025 года будут сданы в эксплуатацию суда «Онега» и «Сольвычегодск».

Это пассажирские суда с ледовым усилением. Их строительство находится в завершающей стадии. В регионе они будут перевозить жителей островных территорий.

Эти суда соответствуют всем требованиям безопасности и спроектированы с учетом климатических особенностей региона, будучи полностью адаптированными к ледоходу и ледоставу. Суда смогут ходить по начальному льду до момента, пока встанут ледовые переправы. Благодаря этому навигация будет длиться дольше.

С какими проблемами столкнулись на заводе

Помимо «Онеги» (пассажировместимость 65 мест) и «Сольвычегодска», до конца текущего года планируется сдать еще два пассажирских судна ледового класса — «Кенозерье» и «Каргополь». Каждое из этих судов рассчитано на 100 человек. Максимальная скорость достигает 12 узлов (22 км/ч).

Рассматривались разные варианты судостроительных площадок, в том числе и в Татарстане. Однако выбор был сделан в пользу собственных судостроительных верфей.

Основная проблема возникла с импортозамещением. Изначально суда были спроектированы с большим количеством иностранных комплектующих, которые оказались недоступными из-за санкций. Пришлось заниматься перепроектированием, что привело к задержке начала строительства судов почти на год.

В том числе для новых пассажирских судов Центром пропульсивных систем ЦС «Звездочка» были созданы оригинальные гребные винты из нержавеющей стали диаметром 1,5 метра. Геометрия лопаток разработана с применением метода «сухого» проектирования, включающего расчетные модели.

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