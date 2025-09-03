В округе Майская Горка Архангельска состоялось долгожданное событие — открытие нового современного корпуса школы № 95. В День знаний его порог впервые переступили ученики, для которых подготовлены уникальные возможности для обучения и развития.

Школа стала первой в регионе с инженерным уклоном. Здесь ученики смогут углублённо изучать математику, физику, биологию, химию и робототехнику. Для этого оборудовано более 50 просторных кабинетов с современной мебелью и техникой, а также 8 лабораторных комплексов для естественно-научных дисциплин и 6 спецкомплексов для уроков химии.

Но не только наукой будет жить школа. Для творческого развития здесь есть мастерская с гончарным кругом и скульптурным столом, музыкальная гостиная с цифровым пианино, собственная фотостудия и даже современные комплекты FPV-дронов для практических занятий и соревнований, сообщили в Правительстве Архангельской области.

Просторная столовая на 400 человек, актовый зал для мероприятий, современный стоматологический кабинет и удобная парковка для родителей — каждая деталь продумана для комфорта учеников и их семей. Для занятий спортом предусмотрены два спортзала с зонами для тенниса и бадминтона, а также уличные площадки для футбола, волейбола и баскетбола.