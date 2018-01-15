В краснодарской Анапе ведется закладка яблоневого сада интенсивного типа

На сегодняшний день уже произведена закладка 200 га садов, закуплено оборудование капельного орошения, завершается строительство насосной станции для полива сада.

Инвестор — ЗАО ОПХ «Анапа» после выхода на проектную мощность планирует сбор урожая в количестве девяти тысяч тонн в год.

Кроме того, инвестор завершает строительство холодильника на 2500 тонн. Объем инвестиций в объект составляет 50 млн. рублей.

Строительство холодильника позволит хранить собственный урожай, а также принимать фрукты и овощи от других сельхоз производителей

Ожидается, что объекты будут сданы в эксплуатацию в 2018 году.

Реализация проектов позволит создать на курорте дополнительно 100 рабочих мест.

Соглашение о реализации данного инвестпроекта стоимостью 371 млн. рублей было подписано в 2016 году на форуме в Сочи.