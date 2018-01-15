В краснодарской Анапе ведется закладка яблоневого сада интенсивного типа
На сегодняшний день уже произведена закладка 200 га садов, закуплено оборудование капельного орошения, завершается строительство насосной станции для полива сада.
Инвестор — ЗАО ОПХ «Анапа» после выхода на проектную мощность планирует сбор урожая в количестве девяти тысяч тонн в год.
Кроме того, инвестор завершает строительство холодильника на 2500 тонн. Объем инвестиций в объект составляет 50 млн. рублей.
Строительство холодильника позволит хранить собственный урожай, а также принимать фрукты и овощи от других сельхоз производителей
Ожидается, что объекты будут сданы в эксплуатацию в 2018 году.
Реализация проектов позволит создать на курорте дополнительно 100 рабочих мест.
Соглашение о реализации данного инвестпроекта стоимостью 371 млн. рублей было подписано в 2016 году на форуме в Сочи.
-
- Сергей Котенко
- 15.01.201820:13
- 1
16.01.1801:46:45