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Агропром и пищевая промышленность

В краснодарской Анапе ведется закладка яблоневого сада интенсивного типа

  •  © kubantv.ru

На сегодняшний день уже произведена закладка 200 га садов, закуплено оборудование капельного орошения, завершается строительство насосной станции для полива сада.

Инвестор — ЗАО ОПХ «Анапа» после выхода на проектную мощность планирует сбор урожая в количестве девяти тысяч тонн в год.

Кроме того, инвестор завершает строительство холодильника на 2500 тонн. Объем инвестиций в объект составляет 50 млн. рублей.

Строительство холодильника позволит хранить собственный урожай, а также принимать фрукты и овощи от других сельхоз производителей

Ожидается, что объекты будут сданы в эксплуатацию в 2018 году.

Реализация проектов позволит создать на курорте дополнительно 100 рабочих мест.

Соглашение о реализации данного инвестпроекта стоимостью 371 млн. рублей было подписано в 2016 году на форуме в Сочи.

https://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/419037/

Краснодарский край , сельское хозяйство
  • Александр Чалый Александр Чалый
    16.01.1801:46:45

    Да, с яблоками у нас беда. Зашёл в супермаркет. 3 вида молдавских яблок лежат, помимо других. А наших ни одного. Хотя климат юга России даже более тёплый, чем молдавский. Но яблок нет. Грустно.

    #997176
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