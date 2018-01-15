Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на международной естественнонаучной олимпиаде юниоров в Амстердаме.

Абсолютное первое место по набранной сумме баллов на состязании занял москвич Г. Бобков. Также золотые медали получили И.Панов и Н.Чернов из Москвы, М.Матвеев и Е.Судаков из Вологды, Т.Давлетбаев из Саранска.

Российская команда, также как и казахстанские школьники, занявшие третье место, готовилась к олимпиаде под руководством преподавателей Московского физико-технического института.

Олимпиада IJSO (International Junior Science Olympiad — международная естественнонаучная олимпиада юниоров) — это научная олимпиада для детей до 15 лет. В ней проверяются знания школьников по физике, химии и биологии. Участники должны пройти три тура — тестовый, теоретический и практический.

Подготовка российской сборной велась под руководством заведующего учебно-методической лаборатории по работе с одарёнными детьми МФТИ В.П. Слободянина. Совместно с преподавателем МФТИ Л.М. Колдуновым он занимался подготовкой ребят в области физики. По другим предметам сборную тренировали также преподаватели Физтеха: М.А. Каркешкин и Е.М. Снигирева — по химии, А.М. Максутов совместно с учителем школы № 192 г. Москвы И.А. Киселевым — по биологии.

— Олимпиада IJSO считается особенно сложной, ведь ребята должны быть универсалами, способными показать высокий результат сразу в трёх естественнонаучных дисциплинах. Наши ребята долго и упорно готовились. В этом году олимпиада была с сильным уклоном в область биологии. Подготовка по этому предмету велась под руководством Игоря Киселёва, который тренировал ребят летом на сборах на базе образовательного центра «Сириус». Там же мы тренировали их по физике — совместно с проректором МФТИ Артёмом Вороновым, который является руководителем российской сборной по физике, получившей в этом году сразу пять золотых медалей. Перед самой олимпиадой ребята в течение недели проходили подготовку непосредственно в Физтехе, где занимались с другими нашими преподавателями. Так что сегодняшний результат — это закономерное следствие большой кропотливой работы, — прокомментировал успехи российской сборной В.П. Слободянин.

Отбор кандидатов на олимпиаду проходил из числа участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Изначально было отобрано 24 человека, по результатам следующих сборов их количество уменьшалось. В итоге шесть наиболее успешных школьников составили команду, которая представила Россию на олимпиаде.