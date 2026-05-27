Российская сборная завоевала 4 золотые и 4 серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике
Школьники из России показали высокие результаты на престижном состязании в Южной Корее. Ребята завоевали 4 золотые и 4 серебряные медали, а в общекомандном зачете сборная вошла в пятерку лучших.
Азиатская олимпиада по физике объединила более 200 учащихся из 27 стран, включая Австралию, Индонезию, Китай, Вьетнам. Участники показали свои знания и навыки по предмету в ходе теоретического и практического туров.
В состав сборной РФ вошли победители и призеры всероссийской олимпиады школьников. Медали получили:
— Артем Еремин, Калининград — золото;
— Богдан Яйцевский, Московская область — золото;
— Александр Ахремов, Московская область — золото;
— Иван Пругло, Москва — золото;
— Ярослав Доброхвалов, Московская область — серебро;
— Ксения Карпович, Московская область — серебро;
— Роман Воробьев, Московская область — серебро;
— Игорь Сорокин, Московская область — серебро.
Руководителем сборной выступил директор по довузовской подготовке Московского физико-технического института Виталий Шевченко.
По итогам 2025 года Россия заняла первое место среди европейских стран по количеству золотых медалей на международных научных олимпиадах по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту. Всего в основных состязаниях по общеобразовательным предметам российские школьники завоевали 33 золотые, 10 серебряных и 1 бронзовую медаль. 64% из них завоеваны школьниками из Москвы.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 2