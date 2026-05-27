Российская сборная завоевала 4 золотые и 4 серебряные медали на Азиатской олимпиаде по физике

Школьники из России показали высокие результаты на престижном состязании в Южной Корее. Ребята завоевали 4 золотые и 4 серебряные медали, а в общекомандном зачете сборная вошла в пятерку лучших.

© edu.gov.ru

Азиатская олимпиада по физике объединила более 200 учащихся из 27 стран, включая Австралию, Индонезию, Китай, Вьетнам. Участники показали свои знания и навыки по предмету в ходе теоретического и практического туров.

В состав сборной РФ вошли победители и призеры всероссийской олимпиады школьников. Медали получили:

— Артем Еремин, Калининград — золото;

— Богдан Яйцевский, Московская область — золото;

— Александр Ахремов, Московская область — золото;

— Иван Пругло, Москва — золото;

— Ярослав Доброхвалов, Московская область — серебро;

— Ксения Карпович, Московская область — серебро;

— Роман Воробьев, Московская область — серебро;

— Игорь Сорокин, Московская область — серебро.

Руководителем сборной выступил директор по довузовской подготовке Московского физико-технического института Виталий Шевченко.

По итогам 2025 года Россия заняла первое место среди европейских стран по количеству золотых медалей на международных научных олимпиадах по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту. Всего в основных состязаниях по общеобразовательным предметам российские школьники завоевали 33 золотые, 10 серебряных и 1 бронзовую медаль. 64% из них завоеваны школьниками из Москвы.

Источник: edu.gov.ru

  • Владимир Козлов Владимир Козлов27.05.26 11:09:40

    Отлично!

    Может кто знает как убрать минус если случайно нажал?

  • Нет аватара mikr27.05.26 19:49:40

    К сожалению не все из этих ребят построят успешную карьеру на Родине. Наверняка к ним уже присмотрелись зарубежные работодатели. Я тут постоянно пытаюсь объяснять опасность утечки молодых талантливых мозгов. Может хоть кто-то наконец услышит?

