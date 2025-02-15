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termometrix 15 февраля 2025, 11:55 35 Образование

Российские школьники стали победителями Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics

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 © cdn.10nauki.ru

Российские школьники получили две золотые и две серебряные медали на 16-й Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics.

Отмечается, что золотых медалей удостоены: Иван Часовских, школа № 14, Химки, Московская область; Илья Замоторин, президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург.

Серебряные медали получили: Василий Патрушев, школа № 9 с углубленным изучением китайского языка, Владивосток; Артем Садыков, Физико-математический лицей № 31, Челябинск.

Руководителем команды стал учитель математики президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов, его заместителем — доцент кафедры высшей математики Московского физико-технического института Павел Кожевников.

Ребята выполняли задания в дистанционном формате на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния). Впервые соревнование прошло в 2008 году. В состязании принимают участие школьники из разных стран. Они выполняют индивидуальные задания в течение двух дней.

В 2024 году российские школьники также стали победителями Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics.

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Источник: https://www.mskagency.ru/materials/3454123

олимпиада, образование, математика
  • Clausson Clausson
    15.02.2518:05:44

    Ребята выполняли задания в дистанционном формате на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.

    Ребята молодцы. Набрали максимальные баллы и по сути выступили наравне с очниками китайцами которые официально и заняли первое место. Увы он-лайн участи не идет в официальный зачет олимпиады. Вернее идет только среди он-лайн участников. Поэтому места на самой олимпиаде распределились среди Китая — золото (103 балла), Венгрии — серебро (74), США — бронза (73).

    Далее в первой десятке расположились в порядке убывания: Израиль, Болгария, Румыния, Франция, Сербия, Румыния 2, Италия,

    За пределами десятки: Украина, совместная команда прибалтов, британцы, молдоване, совместная команда «викингов» (дания, швеция, норвегия, финляндия).

    #1296971
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