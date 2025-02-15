Российские школьники стали победителями Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics

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Российские школьники получили две золотые и две серебряные медали на 16-й Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics.

Отмечается, что золотых медалей удостоены: Иван Часовских, школа № 14, Химки, Московская область; Илья Замоторин, президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург.

Серебряные медали получили: Василий Патрушев, школа № 9 с углубленным изучением китайского языка, Владивосток; Артем Садыков, Физико-математический лицей № 31, Челябинск.

Руководителем команды стал учитель математики президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов, его заместителем — доцент кафедры высшей математики Московского физико-технического института Павел Кожевников.

Ребята выполняли задания в дистанционном формате на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния). Впервые соревнование прошло в 2008 году. В состязании принимают участие школьники из разных стран. Они выполняют индивидуальные задания в течение двух дней.

В 2024 году российские школьники также стали победителями Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics.

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