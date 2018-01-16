Камская ГЭС завершает оснащение гидроагрегатов современной системой автоматизированного управления



Камская ГЭС

© upload.wikimedia.org

В рамках Программы комплексной модернизации на Камской ГЭС (Пермский край,филиал ПАО «РусГидро») завершается реализация проекта по установке новой системы автоматизированного управления гидроагрегатами (САУ ГА). Общая стоимость работ — более 815 млн рублей. Основная цель модернизации — повысить безопасность и надежность работы гидроагрегатов.

На каждом из 23-х гидроагрегатов Камской ГЭС устанавливаются новые панели защит, автоматики, управления, тепло- и вибродиагностики. В настоящее время специалисты Камской ГЭС и специалисты подрядных организаций приступили к модернизации системы управления и защит последнего гидроагрегата (ст. № 21), выведенного в капитальный ремонт в начале года. Завершить работы планируется к весеннему паводку.

Сотрудники службы технологических систем управления станции отмечают: «Все защиты, системы управления и мониторинга прошлого века строились на электромеханической и микроэлектронной базе, с применением реле и полупроводниковых элементов. Современные комплексы релейной защиты и автоматики, а также системы мониторинга построены на микропроцессорной базе».

По словам директора филиала Виктора Алексеева, замена комплексов релейной защиты и автоматики на современные микропроцессорные системы положительно влияет на надежность работы всей станции, а также на организацию труда. Обслуживающий и эксплуатирующий персонал непосредственно с рабочего места может проводить мониторинг оборудования, получать данные о его состоянии в реальном времени, а также просматривать информацию из архивов. Система предоставляет возможность самодиагностики, что позволяет минимизировать аварийные ситуации. Весь персонал, обслуживающий новое оборудование, прошел необходимое обучение.

ПКМ — долгосрочная программа (с периодом реализации 2012-2020 гг. с перспективой до 2025 года) предписывающая техническое перевооружение генерирующих объектов РусГидро. Всего планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка РусГидро. Это позволит переломить тенденцию старения парка оборудования, обновление всех генерирующих мощностей отработавших нормативные сроки, а также снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения объёмов ремонтов и автоматизации процессов. Реализация ПКМ позволит к моменту её окончания заменить генерирующее оборудование общей мощностью 12618 МВт и увеличить установленную мощность объектов компании на 779 МВт. Планируемый прирост выработки за счет мероприятий в рамках программы составит 1375,6 млн кВт.ч.