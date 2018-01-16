ОДК поставила оборудование на месторождение «Роснефти»

Рыбинское АО «ОДК-Газовые турбины» поставило газоперекачивающее оборудование для новой компрессорной станции Правдинского месторождения нефтяной компании «Роснефть» в Ханты-Мансийском автономном округе. Открытое в 1964 году, Правдинское месторождение ежегодно обеспечивает добычу более 2 млн тонн нефти и 160 млн куб. метров газа.

В объем поставки входит газотурбинная установка ГТУ-12П мощностью 12 МВт. Оборудование ОДК будет работать в составе компрессорной установки, предназначенной для компримирования и транспортировки попутного нефтяного газа месторождения. Ввод в эксплуатацию запланирован во второй половине 2018 года, сообщили в пресс-службе ОДК.

В качестве привода центробежного компрессора данной газотурбинной установки используется высокоэффективный промышленный двигатель ПС-90ГП-1. Он создан на основе авиационного двигателя ПС-90А, различные модификации которого поднимают в воздух такие самолеты как Ил-96 и Ил-76. Разработчиком данных двигателей является пермское «ОДК-Авиадвигатель», производитель — «ОДК-Пермские моторы».

АО «ОДК-Газовые турбины» — интегратор и комплексный поставщик высокоэффективного энергетического оборудования для нужд «Газпрома», энергогенерирующих компаний, предприятий ЖКХ, нефтегазовых компаний, энергоемких промышленных предприятий. «ОДК-Газовые турбины» является головной компанией Объединенной двигателестроительной корпорации по производству энергетических и газоперекачивающих агрегатов и комплексному строительству объектов энергогенерации.