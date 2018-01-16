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Электроника и электротехника

«Ангстрем» впервые в России выпустил спецмикросхемы в пластиковых корпусах

  •  © rostec.ru

Компания «Ангстрем» холдинга «Росэлектроника», входящего в Госкорпорацию Ростех, начала производство интегральных схем в пластиковых корпусах для использования в аппаратуре специального назначения. Это позволит не только существенно снизить стоимость конечного изделия, но и облегчить его вес.

В данный момент в пластиковых корпусах уже выпускаются микросхемы стандартной логики. Пластик, используемый для изготовления корпуса, отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к условиям работы интегральных схем с надлежащим уровнем качества и надежности. Так, диапазон рабочих температур варьируется от -60 °С до +125 °С.

Интегральные схемы будут задействованы в аппаратуре промышленного применения и специального назначения. В ближайшее время предприятие планирует освоить ряд других изделий в пластиковых корпусах SOP, а в дальнейшем QFN: микросхемы DС-DC, АЦП, ЦАП и другие.

«В настоящее время в таких корпусах массово завозятся в Россию интегральные схемы зарубежных производителей, включая Китай. Как правило, они поступают в коммерческом исполнении. При этом большая часть из них, после определенных испытаний, применяется в спецаппаратуре, за исключением космоса. Выводя на рынок линейку микросхем в пластиковом корпусе, мы хотим повысить надежность специальной радиоаппаратуры, выпускаемой отечественными предприятиями. Это делается в рамках государственной программы импортозамещения, а также учитывая другие программы локализации, в том числе и для массового гражданского рынка», — рассказал первый заместитель генерального директора «Ангстрема» Николай Плис.

http://rostec.ru/news/4521996

микроэлектроника, импортозамещение, Ростех
  • Нет аватара commandor
    16.01.1823:57:39

    микросхемы стандартной логики вполне себе выпускались в пластмассовом корпусе еще во времена СССР, хотя бы та же 155-я серия (не говоря уж о более новых). Конечно хорошо что теперь и Ангстрем научился так делать, но по видимому новость была не в этом. Огрех журналиста из поколения ЕГЭ? Остается гадать, в чем соб-ссно научная новизна. Может то что перешли от корпусов DIP к SOP? Хотя если верить написанному это еще в планируется в «ближайшее время». Вообщем не понятно.

    Ну и керамические и металлические корпуса в микросхемах спецназначения применялись не по недосмотру, а то получается мужики то и не знали что есть такой способ вес снизить — в пластик запихнуть.

    Отредактировано: commandor~00:04 17.01.18
    #997532
    • Человек Человек
      17.01.1800:34:35

      "Ангстрем" впервые в России выпустил спецмикросхемы в пластиковых корпусах

      Журналисты тут не при чём, это копия с сайта «Ангстрема». Слово в слово. В чём новость? Может в том что «…в пластиковых корпусах для использования в аппаратуре специального назначения.» Раньше спецмикросхемы в пластике не делали?

      Отредактировано: Человек~00:37 17.01.18
      #997541
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      17.01.1800:35:25

      Да тут на самом деле каждое предложение можно забраковать.

      Публикация крайне некомпетентная.

      А первому заместителю ген. директора Ангстрема вообще стоит уволить своего пресс-секретаря или кто ему там тексты для прессы пишет. Столько глупостей в двух предложениях я еще ни разу не видел.

      Отредактировано: Антон Смоленский~00:37 17.01.18
      #997542
    • Нет аватара foxkeys
      17.01.1800:46:58

      Ну написано же:

      в пластиковых корпусах для использования в аппаратуре специального назначения

      Раньше, для спецаппаратуры (приемка 5 и выше на -60/+125) выпускали только в керамике или в металле. В пластике под такие требования попросту не было. От слова «совсем».

      Причина в том, что «спец» серии имеют куда как более жесткие требования (температура -60 / -125 (а иногда и хуже), требования по вибрации, требования по вакууму (это вообще отдельная песня, судя по всему новинка под вакуум не пойдет пока) и т. д. и т. п.)

      В таких условиях «обычный» коммерческий пластик просто рассыпается, натурально, без преувеличения.

      Очевидно, в новых сериях применили какой-то новый вид пластмассы, достаточно стойкий, чтобы пройти под требования вояк и при этом, легче/дешевле чем керамика или металл.

      P. S. Кто хочет подробностей об отличиях между коммерческими, ВП и ОСМ:

      Вот тут — научно-популярно

      А вот тут — можно посмотреть типы корпусов и рабочие условия для серий с ВП и ОСМ. Там же есть корпуса, можете посмотреть, чем они отличаются от «коммерческих» серий.

      Отредактировано: foxkeys~01:23 17.01.18
      #997545
      • Антон Смоленский Антон Смоленский
        17.01.1800:55:10

           

        В таких условиях «обычный» коммерческий пластик просто рассыпается, натурально, без преувеличения.

        Ничего там не рассыпается — не выдумывайте. Много раз делал и термоциклирование и ШСВ плат с чипами в пластиковом корпусе.

        Точнее так — много раз делал испытания плат где ЕДИНСТВЕННЫМ чипом в металлическом корпусе была какая-нить ПЛИС с тепловыделением ватт 30 (пластиком как-то не оч. столько снимать с кристалла).

        Там пайка быстрее отлетит чем пластик рассыпется.

        Раньше, для спецаппаратуры (приемка 5 и выше) выпускали только в керамике или в металле. В пластике пятой (и выше) приемки попросту не было. От слова «совсем».

        Раньше это когда? 25 лет назад?

        Ромб знаете же что означает?

        •  © 155la3.ru

        Отредактировано: Антон Смоленский~01:11 17.01.18
        #997549
        • Нет аватара foxkeys
          17.01.1801:19:07

          Если мне склероз не изменяет, ромбик может обозначать ВП (не всегда, к слову)

          Но. Даже и «если ВП» — то ВП сама по себе не обозначает климатики!

          Есть вполне себе ВП с диапазонами -60/+85 (эти точно помню).

          И, вроде, -40/+85 тоже бывают. Но тут точно не скажу, надо справочники подымать.

          А вот в новости вполне конкретно сказано именно про климатику -60/+125

          Насчет термоциклирования — вы не правы. Очень сильно зависит от среды. Одно дело в сухом азоте. И совсем другая пьянка даже в обычной атмосфере. А уж если в нестандартных условиях — там вообще печаль-печаль. Причем, я не говорю даже про кислотные и прочие реально агрессивные среды или вакуум. Даже банальные пары топлива (очень частое требование) делают жизнь оборудования при термоциклировании фатально коротким.

          И, да, я знаю о чем говорю. Я 4 года отработал на термовакуумной камере. Помимо прочего — делал систему управления тем самым термоциклированием, с нагревом ИК лампами и охлаждением стола азотом. Плюс вакуум.

          Так что очень хорошо представляю, во что превращаются «обычные» материалы при таких условиях (резина рассыпающаяся в руках в пыль, «испарившаяся» в вакууме изоляция проводов, заманались насос потом чистить)

          P. S. Но, да, я согласен, что текст новости ну очень «для тех кто в теме». Дьявол в запятых и подразумеваниях. Что для «публичной» новости не есть гут.

          Отредактировано: foxkeys~01:21 17.01.18
          #997555
          • Антон Смоленский Антон Смоленский
            17.01.1801:27:14

            Если мне склероз не изменяет, ромбик может обозначать ВП (не всегда, к слову)

            Что значит «может»? Он ее и означает. К слову чип на фото — это военная приемка. Причем очень древний чип.

            Есть вполне себе ВП с диапазонами -60/+85 (эти точно помню).

            Вы просто путаете рабочую температуру с температурой хранения. +125 — это температура которая допускается на кристалле. +85 — это температура окружающей среды. То есть корпус компонента обеспечивает не превышение температуры чипа значения +125 при окружающей +85. Металлическим корпусом это объективно сделать проще, не более того. То есть это спецификация способности корпуса отвести всю потребляемую микросхемой мощность при соблюдении условий применения. Если например мой чип потребляет 1Вт, это значит что тепловое сопротивление моего корпуса не более 40 градусов/Вт. Для самого пластика эта температура весьма далека от фатальной. Вы профиль безсвинцовой пайки видели когда-нить? Мы тут иные чипы (коммерческого грейда) феном с 400-градусным выхлопом снимаем.

            Но это не важно. Потому что главная цифра тут — с другой стороны.

            И, да, я знаю о чем говорю.

            Да я тоже как бы не первый год замужем.

            Насчет термоциклирования — вы не правы. Очень сильно зависит от среды. Одно дело в сухом азоте. И совсем другая пьянка даже в обычной атмосфере. А уж если в нестандартных условиях — там вообще печаль-печаль. Причем, я не говорю даже про кислотные и прочие реально агрессивные среды или вакуум.

            Все верно — только причем тут военная приемка? Никто не топит такое оборудование в серной кислоте и не замораживает в жидком азоте. А в вакууме для чипа самое плохое — это отстутствие теплоотвода. Ну и как бы… вакуум — значит космос. Космос=радиация. Тут металлокерамика по любому. Хотя есть чипы по природе своей не восприимчивые к радиации — они спокойно себе летают в космосе в пластике.

            Отредактировано: Антон Смоленский~01:56 17.01.18
            #997557
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