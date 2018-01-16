«Ангстрем» впервые в России выпустил спецмикросхемы в пластиковых корпусах

Компания «Ангстрем» холдинга «Росэлектроника», входящего в Госкорпорацию Ростех, начала производство интегральных схем в пластиковых корпусах для использования в аппаратуре специального назначения. Это позволит не только существенно снизить стоимость конечного изделия, но и облегчить его вес.

В данный момент в пластиковых корпусах уже выпускаются микросхемы стандартной логики. Пластик, используемый для изготовления корпуса, отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к условиям работы интегральных схем с надлежащим уровнем качества и надежности. Так, диапазон рабочих температур варьируется от -60 °С до +125 °С.

Интегральные схемы будут задействованы в аппаратуре промышленного применения и специального назначения. В ближайшее время предприятие планирует освоить ряд других изделий в пластиковых корпусах SOP, а в дальнейшем QFN: микросхемы DС-DC, АЦП, ЦАП и другие.

«В настоящее время в таких корпусах массово завозятся в Россию интегральные схемы зарубежных производителей, включая Китай. Как правило, они поступают в коммерческом исполнении. При этом большая часть из них, после определенных испытаний, применяется в спецаппаратуре, за исключением космоса. Выводя на рынок линейку микросхем в пластиковом корпусе, мы хотим повысить надежность специальной радиоаппаратуры, выпускаемой отечественными предприятиями. Это делается в рамках государственной программы импортозамещения, а также учитывая другие программы локализации, в том числе и для массового гражданского рынка», — рассказал первый заместитель генерального директора «Ангстрема» Николай Плис.