В России разработана собственная операционная система. С нуля!⁠⁠

Часто можно услышать, что в России всё наше «импортозамещение» бутафорное, и даже якобы наши операционные системы это лишь сборки на базе Linux, и своего в них — разве что только логотип, а своей собственной операционной системы у нас нет. И это, конечно позор. Как так, нет своей операционной системы! У всех же есть!

На самом деле в России довольно много операционных систем, созданных собственными силами наших программистов. Просто в узком мышлении диванных всепропальщиков, операционная система это только то, что у него на мобильном или на десктопе. Дальше гаджетов его мышление не распространяется. Он понятия не имеет, что операционных систем в мире десятки, если не сотни только самых востребованных. И что именно пользовательские ОС это самое последнее, что требует импортозамещения, просто потому, что никакие санкции не запретят вам скачать Винду с какого нибудь торрента. Не говоря уже про какой-нибудь Ubuntu.

Вообще, пытаться с нуля написать собственную ОС общего применения — это полнейший идиотизм, не имеющий ничего общего со здравым смыслом. Но, к счастью, такой чепухой мы и не занимаемся. И если кто-то действительно выделит государственные деньги на это, то это точно распил, тут нет двух вариантов.

Но есть операционные системы действительно важные, от работы которых зависят, в том числе, и жизни людей. Внутри критически важного оборудования работают не Linux и тем более не Windows. Там работают специализированные системы жесткого реального времени. И обладание таким системами это действительно важная в масштабах государства задача. Такую систему вы не скачаете на торренте, а если где-то и раздобудете дистрибутив, это мало что меняет, так как регулярная поддержка и обновления — критически важны для таких систем. Не говорю уже про возможные закладки, которые, грубо говоря, позволят супостату получать важную информацию, одной кнопкой выключить вам целый завод, или отправить в дрейф судно.

Поэтому, оказавшись в условиях глобальных санкций, и вынужденно занимаясь импортозамещением в авиастроении, в России была создана своя собственная ОС для гражданских лайнеров . Ведь современные пассажирские лайнеры представляют собой довольно сложные программно-аппаратные комплексы, и наш новый МС-21 не является исключением. И любым современным самолетом управляет полноценная операционная система жесткого реального времени.

За работу бортового оборудования на отечественных лайнерах отвечает отечественная операционная система JetOS, разработанная специально для этих целей. Её созданием занимался ГосНИИАС (Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем), начав работу ещё в 2016 году. И причина проста: использование зарубежных авиационных ОС, таких как VxWorks или LynxOS, на российских самолетах стало рассматриваться как угроза национальной безопасности.

На протяжении длительного времени как в отечественной программе ИМА, так и на разрабатываемых воздушных судах применялись зарубежные ОСРВ (например, VxWorks 653 или Thales MACS2)

JetOS пишется на языке C, поддерживает стандарты OpenGL, соответствует мировым авиационным требованиям ARINC 653 и DO-178C. Архитектуру сделали максимально гибкой, разделив компоненты на те, что зависят от платформы, и те, что от неё не зависят. Само ядро системы — платформонезависимое, написано на чистом C, чтобы его можно было легко переносить на разное оборудование.

К 2023 году первые версии JetOS уже тестировались на отечественных платформах. Её решили использовать не только на MC-21, но и на обновлённом «Суперджете», а также на всех перспективных самолетах. Система научилась работать с процессорными архитектурами PowerPC, ARM и ARM64. Специалисты поясняли, что JetOS — это фундамент, на котором работают все приложения в бортовых компьютерах, особенно когда их нужно запускать несколько одновременно на одном устройстве.

В 2024 году в ГосНИИАС сообщили, что JetOS уже обладает серьёзным заделом для расширения функционала и поддержки нового «железа». Её видят как основу для унификации программного обеспечения во всех новых российских пассажирских самолетах. Система уже может одновременно исполнять до 30 приложений и выводить информацию на экраны в кабине пилотов. А так как JetOS создаётся по строгим авиационным стандартам, это гарантирует её надежность и безопасность в полёте.

Создание собственной ОС для самолетов — это умный и дальновидный шаг для всей отрасли. И что особенно интересно: JetOS может пригодиться не только в небе. Её потенциал видят в автомобилях, поездах, медицинской технике, станках и даже робототехнике.

На самом деле, JetOS это не единственная полностью отечественная операционная система. Есть и другие, для различных задач.

Baget RTOS Микроядерная RTOS для встраиваемых систем от НИИСИ РАН.

KasperskyOS Безопасная микроядерная ОС для IoT и промышленных систем.

ОСРВ МАКС Микроядерная RTOS для авиации и космоса, высокая надёжность.

MULTEX-ARM RTOS для встроенных систем на российских ARM и мультиклет-процессорах.

БагрОС-4000 Микроядерная RTOS для авионики и военных комплексов от «Сухого».

Phantom OS Экспериментальная микроядерная ОС с персистентной памятью, разработана с нуля.

Нейтрино Российская ОСРВ, изначально основанная на QNX6, но в ходе долгого развития значительно отдалившаяся и переработанная, стала самостоятельной системой.

Так что там, где это действительно нужно, мы создаем собственные OS. И делаем это успешно.