Карьерные самосвалы ТОНАР: отчеты о работе

Карьерные самосвалы подмосковного машиностроительного завода «Тонар» продолжают успешно работать в суровых условиях Кемеровской области. В конце декабря введен в эксплуатацию 4-й автомобиль.

Все машины осуществляют транспортировку угля и породы.

На начало года наработка первого карьерного (технологического) самосвала ТОНАР, введенного в эксплуатацию в октябре этого года составила 1183 моточасов. Условия эксплуатации довольно суровые, температуры опускаются до -35°С. При этом эффективность работы наших автомобилей остается на довольно высоком уровне. Это, в первую очередь, результат продуманной конструкции, специально разработанной для эксплуатации в условиях низких температур. На начало года у автомобиля, введенного в эксплуатацию в октябре, следующие показатели работы за месяц:

Общее расстояние, км 7 593,4 Масса перевезенного груза, тонн 10 414,2 Затраченное топливо, л 10 672 Удельный расход топлива средний, гр/ткм 66 КТГ 0,96

Показатели работы общие (с начала эксплуатации):

Общее расстояние, км 15 407 Масса перевезенного груза, тонн 20 323 Затраченное топливо, л 21 260 Удельный расход топлива средний, гр/ткм 62 КТГ 0,96

Общий показатель КТГ ( у всех 4-х самосвалов) — 0,96.

Представители сервисной службы «Тонар» подготовили фотоотчет с места работы техники:





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