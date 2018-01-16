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Добыча и разведка полезных ископаемых

Карьерные самосвалы ТОНАР: отчеты о работе

  •  © tonar.info

Карьерные самосвалы подмосковного машиностроительного завода «Тонар» продолжают успешно работать в суровых условиях Кемеровской области. В конце декабря введен в эксплуатацию 4-й автомобиль.

Все машины осуществляют транспортировку угля и породы.

На начало года наработка первого карьерного (технологического) самосвала ТОНАР, введенного в эксплуатацию в октябре этого года составила 1183 моточасов. Условия эксплуатации довольно суровые, температуры опускаются до -35°С. При этом эффективность работы наших автомобилей остается на довольно высоком уровне. Это, в первую очередь, результат продуманной конструкции, специально разработанной для эксплуатации в условиях низких температур. На начало года у автомобиля, введенного в эксплуатацию в октябре, следующие показатели работы за месяц:

Общее расстояние, км 7 593,4
Масса перевезенного груза, тонн10 414,2
Затраченное топливо, л 10 672
Удельный расход топлива средний, гр/ткм66
КТГ 0,96

Показатели работы общие (с начала эксплуатации):

Общее расстояние, км 15 407
Масса перевезенного груза, тонн20 323
Затраченное топливо, л 21 260
Удельный расход топлива средний, гр/ткм62
КТГ 0,96

Общий показатель КТГ ( у всех 4-х самосвалов) — 0,96.

Представители сервисной службы «Тонар» подготовили фотоотчет с места работы техники:

  •  © tonar.info

  •  © tonar.info

  •  © tonar.info

  •  © tonar.info
https://www.tonar.info/news/chetvertyy-poshyel/

спецтехника, импортозамещение, карьерные самосвалы, Тонар
  • Нет аватара termometrix
    16.01.1820:48:42

    + Поздравляю!   

    #997498
  • Нет аватара Kobrin
    16.01.1822:46:06

    А как там в кабине? Что водители говорят?

    #997521
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