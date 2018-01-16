Карьерные самосвалы ТОНАР: отчеты о работе
Карьерные самосвалы подмосковного машиностроительного завода «Тонар» продолжают успешно работать в суровых условиях Кемеровской области. В конце декабря введен в эксплуатацию 4-й автомобиль.
Все машины осуществляют транспортировку угля и породы.
На начало года наработка первого карьерного (технологического) самосвала ТОНАР, введенного в эксплуатацию в октябре этого года составила 1183 моточасов. Условия эксплуатации довольно суровые, температуры опускаются до -35°С. При этом эффективность работы наших автомобилей остается на довольно высоком уровне. Это, в первую очередь, результат продуманной конструкции, специально разработанной для эксплуатации в условиях низких температур. На начало года у автомобиля, введенного в эксплуатацию в октябре, следующие показатели работы за месяц:
|Общее расстояние, км
|7 593,4
|Масса перевезенного груза, тонн
|10 414,2
|Затраченное топливо, л
|10 672
|Удельный расход топлива средний, гр/ткм
|66
|КТГ
|0,96
Показатели работы общие (с начала эксплуатации):
|Общее расстояние, км
|15 407
|Масса перевезенного груза, тонн
|20 323
|Затраченное топливо, л
|21 260
|Удельный расход топлива средний, гр/ткм
|62
|КТГ
|0,96
Общий показатель КТГ ( у всех 4-х самосвалов) — 0,96.
Представители сервисной службы «Тонар» подготовили фотоотчет с места работы техники:
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