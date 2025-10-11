Российский завод «Тонар» начал испытания нового тяжелого самосвала в реальных условиях. Машину уже используют для перевозки угля на действующем предприятии.

Перспективный карьерный самосвал «Тонар-7504» покинул стенды выставок и приступил к работе. Сейчас его обкатывают в режиме реальной эксплуатации на одном из добывающих предприятий.

Разработчики позиционируют «Тонар-7504» как машину, которая заполняет нишу между стандартными дорожными грузовиками и огромными карьерными гигантами. По сути, это универсальный работник для угольных разрезов, карьеров и масштабных строительных проектов.

Испытания решили проводить без тепличных условий — самосвал сразу отправили перевозить уголь между складом и обогатительной фабрикой. Такой подход, по мнению инженеров завода, позволяет сразу выявить слабые места и понять, какие доработки потребуются для повышения эффективности машины. В итоге вышло полноценное тестирование в боевых условиях.

Под капотом у новинки — 13-литровый турбодизель мощностью 520 л.с., который работает в паре с автоматической трансмиссией. Конструкция позволяет машине перевозить до 55 тонн груза, а кузов предлагается на выбор: объемом 38 или 43 кубометра. Мелкосерийный выпуск этих самосвалов планируют наладить в Подмосковье уже в ближайшее время.