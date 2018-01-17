Обзор: в мае в России открылось 12 новых производств

Из них 4 производства с инвестициями более 1 млрд рублей. Общий объем заявленных инвестиций более 18 млрд рублей.

1. В Санкт-Петербурге открылся завод по производству готовых лекарственных форм





© Фото из открытых источников

31 мая в ОЭЗ «Новоорловская» г. Санкт-Петербург состоялось открытие завода АО «Фармасинтез-Норд». На заводе будут выпускаться лекарства для лечения онкологических заболеваний.

Общий объем инвестиций при реализации проекта составил свыше 2,5 млрд рублей

Создано 100 рабочих мест.

2. Российская компания «Фаберлик» открыла в Ивановской области швейное производство

Российский производитель косметики и одежды Faberlic запустил первую очередь производства в городе Фурманов Ивановской области.

Площадь производственной площадки первой очереди составляет около 2,5 тыс. кв. м. «Здесь будет производится порядка 200 тыс. единиц продукции в месяц, через год, с запуском второй очереди, мы планируем довести этот показатель до 1 млн штук ежемесячно», — сказал вице-президент Faberlic Владислав Даванков.

Швейное производство построено всего за два месяца на базе главного корпуса бывшей Фурмановской фабрики № 1 и заняло его верхний этаж площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Сейчас функционирует три цеха и склад готовой продукции.

В течение ближайших четырех лет Faberlic планирует создать в области швейный кластер с общим объемом инвестиций до 1,7 млрд рублей

В 2017 году производство обеспечит рабочими местами 320 человек.

3. «Силовые машины» и «Linde» запустили в Санкт-Петербурге производство теплообменного оборудования

31 мая ПАО «Силовые машины» и немецкая компания Linde Group запустили производство спиралевидных теплообменников для установок сжижения и переработки природного газа.

Производство развернуто на существующих производственных мощностях «Силовых машин». Linde является поставщиком технологий, «Силовые машины» обеспечат локализацию оборудования. Каждой компании принадлежит по 50% в совместном предприятии.

4. В Подмосковье открылось производство напольных эпоксидных покрытий

Швейцарский химический концерн Sika запустил в г. Лобня Московской области высокотехнологичное производство напольных эпоксидных покрытий.

В Лобне будут выпускаться полимерные составы, которые широко используются в строительной индустрии для устройства и ремонта полов на различных объектах. В последние годы область применения полимерных полов значительно расширилась -технология применяется не только на промышленных объектах.

Проектная мощность нового предприятия составляет 1,2 тыс. тонн эпоксидных составов ежегодно при работе в одну смену. Этого достаточно для производства более 50 тыс. т специализированных добавок.

5. Выпуск энергосберегающих светильников организован в Кемеровской области





© Фото из открытых источников

В рамках программы развития моногородов завод «Горэкс — Светотехника» в Прокопьевске Кемеровской области запустил импортозамещающее производство подвесных светодиодных светильников серии «Квант».

Налажен выпуск около 300 модификаций светильников. Объёмы выпускаемой продукции составляют, в среднем, 20-30 млн рублей в месяц.

Продукция обладает высокой степенью пыле- влагозащиты и механической прочностью. Светильники можно применять в системах технического обеспечения кораблей и плавучих буровых установок, освещении производств деревообрабатывающей, лакокрасочной, сельскохозяйственной промышленности. Модификация, оснащенная фокусирующими линзами, может стать прожекторами для ландшафтной и архитектурной подсветки, авиационных ангаров, железнодорожных депо, судовых верфей.

6. В Смоленской области запустили вторую очередь предприятия по производству тары





© Фото из открытых источников

С декабря 2015 года в Рудне начата реализация инвестиционного проекта по строительству производственного комплекса ОАО «Калининградского тарного комбината».

В конце сентября прошлого года состоялось открытие нового производства. За это время предприятие значительно расширило свои производственные мощности, запустив вторую очередь. Это позволит почти в 2,5 раза увеличить выпуск продукции, с 12 до 30 млн банок в месяц.

Объем финансовых вложений в запуск второй очереди комбината составил порядка 170 млн рублей.

В настоящее время на комбинате трудится порядка 150 специалистов.

7. В Челябинской области запущен цех по выпуску мебельных фасадов ООО «ЛИК »

В Еманжелинске Челябинской области 26 мая официально запущен цех по выпуску мебельных фасадов ООО «ЛИК». Его площадь — 1700 квадратных метров. Здесь установлены две линии по выпуску мебельных фасадов.

В новом цехе пока занято 53 человека, но до конца года планируется удвоить выпуск продукции и численность работающих станет более 70 человек.

Стоимость инвестиционного проекта — порядка 60 млн рублей.

8. Производство труб большого диаметра запущено в Московской области





© Фото из открытых источников

На Загорском трубном заводе запущена производственная линия труб большого диаметра. Сегодня прокатана первая труба для «Газпрома».

В объем поставки войдут 121 тыс. т труб диаметрами 1020 мм, 1220 мм, 1420 мм в наружной треслойной изоляции. Трубы будут использоваться для ремонта магистральных газопроводов компании.Данный объем полностью закроет потребности ПАО «Газпром» в трубах для ремонтно-эксплуатационных нужд на текущий момент.

9. Производство источников бесперебойного питания запущено во Владивостоке

Во Владивостоке запущено производство источников бесперебойного питания. Выпуском оборудования займется новый резидент ТОР «Свободный порт Владивосток» — компания «ДВ-инжиниринг». Торжественное открытие представительства компании и присвоение ей нового статуса состоялось 18 мая. Предприятие является совместным проектом компании «Инсистемс» и группы Legrand по производству ИБП.

Сумма инвестиций в проект составила более 20 млн. рублей.

10. В Ульяновске официально открыт первый завод в СНГ по производству шин «Бриджстоун»





© Фото из открытых источников

Церемония закладки первого камня завода прошла 1 апреля 2014 года на земельном участке площадью 81 га в промышленной зоне «Заволжье» Ульяновской области. 12 декабря 2016 года состоялся запуск коммерческого производства.

Общий объем инвестиций, произведенных в реализацию проекта, составил порядка 12,5 млрд рублей.

В настоящее время на предприятии трудится 550 человек

11. В Ростовской области запустили новое угольное предприятие‍

22 мая нажатием символической кнопки запущено производство на групповой обогатительной фабрике «Садкинская» в Белокалитвинском районе.

Новое угольное предприятие в европейской части России вводится в строй впервые за последние 27 лет.

Инвестор — «Южная угольная компания» — реализовала проект по строительству фабрики стоимостью 1,3 млрд рублей

На новом предприятии создано 200 рабочих мест.

12. «ТЭЭМП» запустил в подмосковных Химках производство суперконденсаторов

Российский разработчик систем хранения и накопления электроэнергии ООО «ТЭЭМП» (входит в холдинг «РОТЕК») запустил в г. Химки Московской области производство высокоэффективных суперконденсаторов и модулей на их основе.

Ежегодно новое предприятие сможет производить до 200 тысяч суперконденсаторных ячеек. Суперконденсаторы «ТЭЭМП» и технологии их производства — разработка российских ученых. Интеллектуальная собственность компании защищена российскими и международными патентами.

Итого за май 2017 года

12 новых производств

из них 4 производства с инвестициями более 1 млрд рублей

общий объем объявленных инвестиций более 18 млрд рублей

у пяти производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 1

Стройматериалы и ремонт — 1

Медицина и фармацевтика — 1

Текстильная промышленность — 1

Электроника и электротехника, оборудование — 4

Мебельная промышленность — 1

Химическая промышленность — 1

Другое — 2

По источникам инвестиций

иностранный — 2

российский или смешанный — 10