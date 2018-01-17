Магаданэнерго запустило линию электропередачи и подстанцию для онкодиспансера

ПАО «Магаданэнерго» (входит в Группу РусГидро) ввело в эксплуатацию линию электропередачи 35кВ «КПД-Нагаевская» и ПС 35 кВ «Нагаевская» для энергоснабжения радиологического корпуса областного онкодиспансера.

Это первое подобное строительство в колымской столице за 30 лет. Стоимость проекта — более 180 млн рублей. Финансирование велось из бюджета Магаданской области в рамках платы за технологическое присоединение.

Двухцепную линию «КПД-Нагаевская» построили на металлических опорах протяженностью 2,2 км, из которых 600 м находятся под землей — это кабельная вставка. Новую подстанцию оснастили самым современным оборудованием, в том числе вакуумными элегазовыми выключателями, новейшей системой телемеханики и управления, автоматизированной системой учета электроэнергии, оптоволоконной линией связи и др. Управление подстанцией будет осуществляться дистанционно с диспетчерского пункта Южных электрических сетей «Магаданэнерго».