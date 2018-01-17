Начались тягово-энергетические испытания электровозов «Синара» 2ЭС6

Электровоз 2ЭС6 («Синара») с улучшенной системой управления успешно проходит тягово-энергетические испытания на Октябрьской железной дороге, сообщает Центр общественных связей Группы Синара.

С 5 января электровозы выполняют тестовые рейся для определения весовых норм и возможностей на Северо-Западном полигоне при участии вагона-лаборатории Октябрьской железной дороги.

По словам генерального директора завода «Уральские локомотивы» Олега Спаи, конструкция электровозов 2ЭС6, поставленных на Октябрьскую дорогу, отличается повышенными требованиями к показателям надежности и условиям эксплуатации. Уральский локомотив успешно проследовал на участке с высокой загруженностью. «Во время проведения испытаний электровоз 2ЭС6 совершил поездку с весом грузового поезда 8078 тонн на участке Бабаево — Лужская Октябрьской железной дороги. Это стало возможным благодаря внесению изменений в систему управления локомотива и реализации потележечного динамического регулирования силы тяги с обеспечением оптимального проскальзывания колесных пар», — отметил Олег Спаи.

Применяемая в 2ЭС6 микропроцессорная система управления и диагностики обеспечивает постоянную связь с оперативным диспетчерским центром завода «Уральские локомотивы» и в режиме онлайн передает информацию по более чем 700 параметрам работы электровоза.

Новый для Санкт-Петербургского транспортного узла электровоз получил высокую оценку локомотивных бригад, отметивших отличные тяговые характеристики машины, высокий уровень комфорта и простоту в управлении. Прежде, чем приступить к эксплуатации, опытные машинисты-инструкторы прошли подготовку в учебном центре завода и на полигоне Свердловской железной дороги.

В декабре прошлого года на Октябрьскую магистраль впервые поступили пять электровозов серии 2ЭС6. В соответствии с контрактом жизненного цикла завод"Уральские локомотивы" принял обязательства перед ОАО «Российские железные дороги» по полному сервисному обслуживанию поставленных электровозов в течение последующих 28 лет. В депо Бабаево уже начал работу новый региональный центр завода для сервисных работ.

«Уральские локомотивы» специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока «СИНАРА» (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом и грузовые магистральные электровозы постоянного тока «ГРАНИТ» (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда «Ласточка» (ЭС2Г), а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.