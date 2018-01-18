На Дальнем Востоке начали строить три новые нефтеперекачивающие станции трубопровода ВСТО-2

На Дальнем Востоке началось строительство трех новых нефтеперекачивающих станций (НПС) второй очереди магистрального трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-2, участок от НПС № 21 «Сковородино» в Амурской области до порта Козьмино в Приморском крае), которое эксплуатирует ООО «Транснефть — Дальний Восток».

Сооружение НПС ведется в рамках реализации проекта по расширению пропускной способности ВСТО-2. Помимо строительства НПС №№ 23, 26 и 32, проект предусматривает реконструкцию действующих НПС №№ 27, 34 и 41. По завершении проекта мощность трубопровода увеличится до 50 млн тонн нефти в год. Новые НПС являются промежуточными станциями без резервуарного парка. Их задача — обеспечить внутри нефтепровода давление, необходимое для перекачки нефти. Две станции возводятся в Амурской области (НПС № 23 — в Магдагачинском, НПС № 26 — в Серышевском районе), сооружение НПС № 32 ведется в Смидовичском районе Еврейской автономной области. В настоящее время на НПС проводятся земляные работы. В соответствии с проектом на каждой из них будут построены: магистральная насосная станция, узел запорной арматуры, фильтры-грязеуловители, операторная, закрытое распределительное устройство, дизельная электростанция, насосная станция пожаротушения, резервуары противопожарного запаса воды, станция биологической очистки сточных вод, насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения, бытовой корпус со столовой, производственная мастерская, служебно-бытовой корпус, закрытая стоянка техники с ремонтным блоком. На НПС-23 и НПС-32, где обеспечение транспортировки нефти будет осуществляться вахтовым способом, предусмотрено также сооружение вахтовых жилых корпусов. Завершение строительства планируется осенью 2019 года. Строительство ведет ООО «ЦУП ВСТО» (дочернее общество ПАО «Транснефть»).

Справочно:

Трасса ВСТО-2 пересекает границы четырех субъектов Российской Федерации: Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев. По трубопроводу нефть из месторождений Западной и Восточной Сибири поступает на предприятия российского Дальнего Востока и — через нефтеналивной порт Козьмино — на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона