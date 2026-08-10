Рогачевский мост: 61% технической готовности
Готовность строящегося в Дмитрове нового Рогачёвского моста через канал имени Москвы достигла 61%. Объект возводит филиал «ДиМ» Мостоотряд-90 Нацпроектстроя.
Пролетное строение моста монтируется в навес с двух берегов, в планах строителей состыковать части металлоконструкции в конце августа. Возводятся подходы к мосту, переустраиваются инженерные сети энергоснабжения, связи, водопровода и канализации. На площадке работают 223 человека, задействовано 49 единиц техники.
Старый мост 1936 года, разрушенный в 1941 и восстановленный в 1942 году, в настоящее время закрыт для проезда из-за аварийного состояния, автотранспорт следует в объезд длиной более 20 км. Открытие нового моста, намеченное на первое полугодие 2027 года, позволит сократить время в пути на 20-25 минут.
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