Карелия получила новые школьные автобусы

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Сегодня на площади Кирова в Петрозаводске торжественно презентовали 21 новый школьный автобус, поступивший в республику.

Среди них — 8 «Газелей» на 15 пассажирских мест, 12 «Пазиков» (22 детских места и 2 взрослых), 1 большой автобус КАВЗ (34 места). Эти машины отправятся в 13 муниципальных районов республики: Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Суоярвский. Один автобус будет обслуживать Специальную общеобразовательную школу-интернат № 21.

Всего в Карелии ежедневно 100 школьных автобусов развозят около трех тысяч школьников.