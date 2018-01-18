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Транспорт и логистика

Карелия получила новые школьные автобусы

  •  © ptzgovorit.ru

Сегодня на площади Кирова в Петрозаводске торжественно презентовали 21 новый школьный автобус, поступивший в республику.

Среди них — 8 «Газелей» на 15 пассажирских мест, 12 «Пазиков» (22 детских места и 2 взрослых), 1 большой автобус КАВЗ (34 места). Эти машины отправятся в 13 муниципальных районов республики: Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Суоярвский. Один автобус будет обслуживать Специальную общеобразовательную школу-интернат № 21.

Всего в Карелии ежедневно 100 школьных автобусов развозят около трех тысяч школьников.

https://ptzgovorit.ru/news/21-shkolnyy-avtobus-postupil-v-kareliyu-foto

Карелия, транспорт, школьные автобусы
  • CryNet CryNet
    18.01.1820:51:26

    •  © rk.karelia.ru

    •  © rk.karelia.ru

    •  © rk.karelia.ru

    •  © rk.karelia.ru

    •  © rk.karelia.ru

    #998553
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