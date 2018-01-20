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Медучреждения

В городской больнице № 2 Набережных Челнов был проведен капитальный ремонт

  •  © prav.tatarstan.ru

Строительные работы обошлись в 500 млн рублей, значительные средства были направлены на закупку новой техники. В частности, были приобретены современный компьютерный томограф, эндоскопическое оборудование, аппараты для проведения ультразвуковой диагностики.

В полном объеме смонтировано операционное оборудование, полностью заменены электрические сети, системы водоснабжения и канализации, вентиляция. Обновлены травматологическое и хирургическое отделения, операционную с новейшим медицинским и мультимедийным оборудованием. Больница оснащена по последнему слову техники, для работы врачей созданы все необходимые условия.

  •  © prav.tatarstan.ru

Пост был сделан с содействием блогера Human RS!

http://rt-online.ru/otdacha-dolzhna-byt-adekvatnoj/

модернизация здравоохранения, Татарстан
  • Нет аватара termometrix
    20.01.1821:34:50

    •  © prav.tatarstan.ru

    •  © prav.tatarstan.ru

    •  © prav.tatarstan.ru

    #999284
  • CryNet CryNet
    21.01.1800:29:08

    Класс    

    #999318
  • Юрий Дедушкин
    21.01.1802:53:26

    Пандус забыли чо-ли?

    #999338
    • Рыжий Ап Рыжий Ап
      21.01.1808:08:51

      C другой стороны козырька со второй лестницей) А так, у нас в городе параллельно с этой ещё и поликлинику № 3 откапиталили не хуже, остальные ещё раньше, эту просто последней закончили)

      #999344
    • Рыжий Ап Рыжий Ап
      21.01.1808:15:44

      Жаль на фото только малая часть здания, так довольно крупный 4-этажный комплекс (гор. больница и поликлиника)

      Отредактировано: Рыжий Ап~08:18 21.01.18
      #999346
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