В городской больнице № 2 Набережных Челнов был проведен капитальный ремонт

Строительные работы обошлись в 500 млн рублей, значительные средства были направлены на закупку новой техники. В частности, были приобретены современный компьютерный томограф, эндоскопическое оборудование, аппараты для проведения ультразвуковой диагностики.

В полном объеме смонтировано операционное оборудование, полностью заменены электрические сети, системы водоснабжения и канализации, вентиляция. Обновлены травматологическое и хирургическое отделения, операционную с новейшим медицинским и мультимедийным оборудованием. Больница оснащена по последнему слову техники, для работы врачей созданы все необходимые условия.

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