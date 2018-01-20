В городской больнице № 2 Набережных Челнов был проведен капитальный ремонт
Строительные работы обошлись в 500 млн рублей, значительные средства были направлены на закупку новой техники. В частности, были приобретены современный компьютерный томограф, эндоскопическое оборудование, аппараты для проведения ультразвуковой диагностики.
В полном объеме смонтировано операционное оборудование, полностью заменены электрические сети, системы водоснабжения и канализации, вентиляция. Обновлены травматологическое и хирургическое отделения, операционную с новейшим медицинским и мультимедийным оборудованием. Больница оснащена по последнему слову техники, для работы врачей созданы все необходимые условия.
Пост был сделан с содействием блогера Human RS!
- termometrix
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