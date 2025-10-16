В Казани состоялось торжественное открытие нового филиала городской поликлиники № 20

расположенного на улице Умырзая в Советском районе. Современное медицинское учреждение, построенное в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», призвано улучшить доступность медицинской помощи для жителей жилого комплекса «Весна» и прилегающих районов.

Трехэтажное здание общей площадью более 7 тысяч квадратных метров оснащено передовым диагностическим оборудованием, включая компьютерный томограф, цифровой рентген-аппарат и эндоскопический комплекс с возможностью проведения процедур под общей анестезией. Поликлиника рассчитана на ежедневный прием до 400 пациентов и будет обслуживать около 36 тысяч жителей.

Медицинское учреждение создало 195 рабочих мест для специалистов здравоохранения. Инфраструктура включает 130 современных кабинетов для приема пациентов и 18 административных помещений, что позволяет оказывать широкий спектр медицинских услуг в комфортных условиях.

