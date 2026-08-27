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termometrix Медучреждения

Многопрофильный медицинский комплекс открыт в Казани

Площадь центра 64 тысячи кв. м, поликлиника, стационар на 300 коек,работает 15 операционных, отделение реабилитации, гостиница на 171 место.

В составе центра функционируют амбулаторно-поликлиническое отделение для детей и взрослых, многопрофильный хирургический стационар, отделение педиатрии и детской хирургии, гинекологическое отделение и стационар, отделение пластической хирургии и косметологии,МРТ,КТ, а также отделение спортивной медицины и реабилитации. Все эти подразделения работают в тесной взаимосвязи, обеспечивая комплексный и командный подход к профилактике и лечению заболеваний.

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Источник: milleniumclinic.ru

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