В Казани открылась новая поликлиника

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Ранее жители комплекса сталкивались с трудностями из-за небольшой площади старой поликлиники, которая занимала всего 700 квадратных метров. Новый медицинский центр впечатляет своими масштабами: 12 тысяч квадратных метров, современное оборудование, включая КТ, рентген и эндоскопы.

Поликлиника рассчитана на обслуживание 50 тысяч взрослых и 15 тысяч детей. Её структура продумана до мелочей: все врачи разных направлений теперь работают под одной крышей, а для пациентов с повышенной температурой предусмотрены отдельные входы.

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