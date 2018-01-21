Новый МиГ-31БМ разогнали до 3400 км/ч

Работы по разработке концепции модернизации высотных перехватчиков МиГ-31 до версии «БМ» начались еще в 1997 году. И если первые модификации были дальними истребителями-перехватчиками, то новая версия должна была стать многоцелевой, способной поражать воздушные, наземные и надводные цели.

На самолете полностью обновился комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, навигации и прицеливания, в связи с чем боевая эффективность обновленного МиГ-31 выросла почти в три раза. Новая бортовая РЛС «Заслон-АМ» способна обнаруживать цели на расстоянии до 320 км, а ее уничтожение стало возможным на дальности до 280 км.

Благодаря новому БРЭО, МиГ-31БМ способен более эффективно взаимодействовать с наземными средствами противовоздушной обороны. Более того, теперь многофункциональный высотных перехватчик получил возможность наводить на воздушные цели ракеты, запущенные с борта других истребителей.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9oOTaR2DIj8