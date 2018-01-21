Добавить статью
Авиация

Новый МиГ-31БМ разогнали до 3400 км/ч

  • МиГ-31БМ
  • МиГ-31БМ
  •  © karopka.ru

Работы по разработке концепции модернизации высотных перехватчиков МиГ-31 до версии «БМ» начались еще в 1997 году. И если первые модификации были дальними истребителями-перехватчиками, то новая версия должна была стать многоцелевой, способной поражать воздушные, наземные и надводные цели.

На самолете полностью обновился комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, навигации и прицеливания, в связи с чем боевая эффективность обновленного МиГ-31 выросла почти в три раза. Новая бортовая РЛС «Заслон-АМ» способна обнаруживать цели на расстоянии до 320 км, а ее уничтожение стало возможным на дальности до 280 км.

Благодаря новому БРЭО, МиГ-31БМ способен более эффективно взаимодействовать с наземными средствами противовоздушной обороны. Более того, теперь многофункциональный высотных перехватчик получил возможность наводить на воздушные цели ракеты, запущенные с борта других истребителей.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9oOTaR2DIj8

  •  © cdn.fishki.net
https://topwar.ru/134230-novyy-mig-31bm-razognali-do-3400-km-ch.html

Авиация, МиГ-31БМ
  • Нет аватара Инженер2015
    21.01.1811:42:39

       

    #999394
    • уу ав уу ав
      21.01.1814:17:43

      а если заменить движки тягой 15,5 т на движок су57 тягой 18-19 тонн, и покрыть керамикой

      места нагрева, то можно и до 4000 км\час разогнаться, главное чтобы фонарь выдержал

      Отредактировано: уу ав~14:18 21.01.18
      #999446
      • Нет аватара lianec
        21.01.1815:01:19

        корпус поплавится.проверено))еще при советах

        #999450
        • Нет аватара Пехота
          21.01.1817:26:15

          У него же стальной «корпус»!

          #999472
          • Нет аватара lianec
            21.01.1818:09:43

            плавится корпус…больше 3000 когда прет… был такой су-100 вот тому можно больше давать.он титановый.выдерживал.только он в музее Монино стоит))

            #999483
      • Нет аватара Пехота
        21.01.1816:28:43

        Двигатель Д-30Ф6 оптимизирован для сверхзвуковых полётов на большой высоте. Какая тяга будет на высоте 20+ км и скорости сильно за 2М у движков Су-57 (второго этапа) — я ХЗ, но думаю сильно меньше чем у «старичка».

        #999462
  • rvk rvk
    21.01.1813:25:57

    Туполев говорил что «некрасивые самолеты не летают». Миг-31 доказал что летают, еще как летают!    

    #999429
    • Вова-Н Вова-Н
      21.01.1813:44:03

      Ну это спорно, я имею в виду утверждение, что МиГ-31 не красивый. Вполне себе нормальный вид, аналогично выглядят американский Ф-15 и европейский Торнадо, разве что МиГ по тяжелее и специфика его в крейсерском сверхзвуке, на что не способен ни один другой боевой самолет 4-го поколения, да и пятое поколение сверхзвук имеет только у нижней границы скорости звука, когда как 31-й может постоянно лететь со скоростью более в 2000км/ч

      ПыСы

      Каждый день наблюдаю полеты этих перехватчиков над своей головой, у нас в городе базируется авиаполк Сокол, сейчас летают с такой же интенсивностью как и в советские времена.

      #999436
      • DV DV
        21.01.1813:51:25

        Вы имеете в виду сахалинский Сокол?

        #999437
      • rvk rvk
        21.01.1813:54:51

        Да понятно что на вкус и цвет все фломастеры разные    

        #999439
      • Нет аватара lianec
        21.01.1815:11:17

        не летают как советские времена.подзабыли. в советские времена бывало по 3 летных смены в сутки в 1аэ,2 аэ и 3 аэ летали отдельно. конечно не всегда.но как-то так.в 4 утра могла закончится летная смена. Техники с аэродрома не уходили пока летная готовность самолетов (точные цифры не помню) но около 95%.в ИА(истребительной авиации) снайпером удивить было сложно.а сейчас…конечно есть сдвиги.Вообщем есть к чему стремиться )

        #999452
    • Нет аватара Мутантик
      21.01.1815:11:22

      Красивый очень!

      #999453
    • Нет аватара vlTepes
      21.01.1816:14:27

      Туполев говорил что «некрасивые самолеты не летают». Миг-31 доказал что летают, еще как летают!

      С хорошим двигателем и бревно полетит © Микулин А.А.

      #999460
  • Нет аватара PhotonInside
    21.01.1813:41:35

    Пора восстанавливать производство 31?    

    #999434
    • Вова-Н Вова-Н
      21.01.1813:56:11

      Вообще то уже разрабатывается замена в виде МиГ-41

      #999440
    • Нет аватара adlik
      21.01.1813:57:17

      Вроде новый перехватчик пилят, не совсем понятно только на базе 31-го или новый.

      #999441
      • Нет аватара PhotonInside
        21.01.1814:08:08

        На базе, если верить написанному по вышеприведённой ссылке.

        Отредактировано: PhotonInside~14:08 21.01.18
        #999445
  • Юрий Липатов
    21.01.1815:08:17

    В мире нет самолёта по параметрам равного МИГ-31.

    Отредактировано: Юрий Липатов~15:11 21.01.18
    #999451
    • Letun Letun
      21.01.1816:58:04

      Потому что никому кроме СССР/России такие авиакомплексы не нужны в силу географических причин, специфике военных угроз.

      #999467
      • Юрий Липатов
        21.01.1820:36:25

        Не знаю как сейчас, но в СССР МИГ-31 входили в систему ПВО страны и вместе с ЗРК обеспечивали безопасность нашего неба.

        #999509
  • Darth Darth
    21.01.1816:56:40

    Новости однозначный плюс, но вот с инфографикой что-то пошло не так сразу в нескольких местах. Подумал бы, что они взяли старую инфографику от МиГа-31 и просто дописали туда буквы «БМ», если бы не ссылка на Р-37 (в свою очередь также кривая, ибо указывать надо РВВ-БД — что отнюдь не одно и то же).

    #999466
  • Andy Mitchell Andy Mitchell
    21.01.1817:43:40

    «а ее уничтожение» звучит как-то не так.

    #999475
  • Нет аватара termometrix
    21.01.1820:51:17

    Надо делать бизнес с перевозками на пороге космических высот.Вот немецкий автор публикует давно видео.Эх и МиГ-25

    MIG-25 — Earthviews — To The Edge Of Space — 92,500 ft

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: termometrix~20:51 21.01.18
    #999511
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,