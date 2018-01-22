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Производство

Легендарный «Кировец»: российские фермеры рассказали об испытаниях новейшего К-424

  •  © inforeactor.ru

Одна из последних разработок Петербургского тракторного завода — новая модель «Кировца» К-424 — уже успела завоевать доверие российских фермеров. На одной из сельскохозяйственных производственных баз в РФ, предприятии ООО «Липецоблснаб», рассказали об успешном применении трактора и ближайших планах о закупке ещё одной единицы техники.

Как рассказал механизатор крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) «Виктория» Анатолий Меренков, он лично занимался пахотой, буксировкой и транспортировкой на тракторе К-424. По его словам, новая модель «Кировца» отличная — её можно использовать для выполнения практически любых работ. Также он отметил что КФХ будет приобретать ещё одну единицу этой сельскохозяйственной техники.

О чудо-машине знают не понаслышке: «Кировец» К-424 больше года испытывался на липецких полях. Фермер Владимир Золотарёв сказал, что ему есть с чем сравнивать технику производства РФ, поскольку в его КФХ имеются и импортные машины. Он признался, что отечественные модели тракторов не хуже иностранных, но при этом первые обходятся экономичнее, и их стоимость в два-три раза ниже, чем у аналогов. По словам Золотарёва, К-424 — мощный и удобный в работе трактор.

  •  © inforeactor.ru

Действительно, новая модель очень выгодна: легендарный «Кировец» с лёгкостью заменяет несколько маломощных тракторов. К-424 идеален по своей эффективности и окупаемости как в небольших, так и в крупных хозяйствах. Расположенный в Санкт-Петербурге завод-изготовитель получил немало заказов от сельхозпредприятий на новый трактор.

По словам помощника гендиректора ООО «Липецкоблснаб» Александра Аксёнова, модели «Кировца» регулярно модернизируются. После того, как предприятие стало официальным дилером АО «Петербургский тракторный завод», оно периодически проводит специальное обучение, где фермерам, механизаторам и инженерам рассказывают об особенностях новой техники, отметил он. Обучение кадров осуществляется по окончании сельскохозяйственного года, добавил Аксёнов.

https://inforeactor.ru/129049-legendarnyi-kirovec-rossiiskie-fermery-rasskazali-ob-ispytaniyakh-noveishego-k-424

Кировец, сельхозтехника, К-424
  • Вова-Н Вова-Н
    22.01.1810:20:14

    Немного другая модель.

    КИРОВЕЦ К-744 Тест-Драйв

    •  © sti-assets-production.s3.amazonaws.com

    #999617
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      22.01.1813:53:52

      М-да… Камешки под колеса «Кировцу» подкладывать, это, конечно, могучее решение.

      Интересно, как двигается ремоторизация — переоснащение импортных тракторов нашими двигателями?

      #999699
  • Нет аватара treins
    22.01.1810:25:20

    Кировцы молодцы, вовремя сориентировались и показали феноменальный рост.

    Выручка, млн руб.

    •  © s.rbk.ru

    Отредактировано: treins~10:25 22.01.18
    #999621
  • Нет аватара Argonaft
    22.01.1810:44:41

    До свидания ласковый мишка ХТЗ… А точнее «остатэчна прощевай»…   

    #999629
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      22.01.1811:00:48

      Ващет их не только в Харькове, но и в Белгороде делают    

       http://xtz-belgorod.ru/about/news/ 

      #999633
      • Нет аватара Argonaft
        22.01.1811:34:40

        Ващет их не только в Харькове, но и в Белгороде делают

        Вот как! Погорячился.

        Ну тады, кто не скачет, у того пусть усё будет хорошо, а кто скачет — извините, подвиньтесь!   

        #999647
    • Генрих Скороходов Генрих Скороходов
      22.01.1815:10:01

      слышал,что завод закрыт.

      #999719
  • Нет аватара tanrah
    22.01.1813:27:54

    Здорово, что с/x техника наша такая красивая сейчас. Это очень важно, показывая, что с/х это современно и престижно.

    #999685
  • Денис М Денис М
    22.01.1813:50:57

    Как я понимаю без канадцев тут не обошлось

    #999697
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      22.01.1813:56:27

      А при чем тут канадцы? В Канаде тракторный завод купил «Ростсельмаш». Про «канадские» «Кировцы» я не слышал. ПодЕлитесь инфой?

      #999701
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        • Нет аватара Киргуев Эдуард
          22.01.1814:51:20

          Интересная у Вас манера — отвечать за собеседника)))

          Нет, не отвечу я Вам так. И даже соглашусь с Вами. У «Кировца» был свой собственный, узнаваемый, очень брутальный стиль.

          #999717
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