Строители устанавливают антисейсмические устройства под пролетами Крымского моста

Строители Крымского моста приступили к установке шок-трансмиттеров — устройств, которые дополнительно защищают мостовые конструкции от сейсмического воздействия, сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Это одно из технических решений моста, который строится так, что выстоит и в 9-балльное землетрясение.

Шок-трансмиттеры устанавливают между опорами и пролетами моста. Это позволит обеспечить жесткое соединение конструкций при кратковременных воздействиях, вызванных сейсмической или другой динамической нагрузкой.

«Это как ремни безопасности в автомобиле. Они позволяют пролетам моста „дышать“, то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам», — пояснил технический директор «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург» Игорь Колюшев.

В современном мостостроении такая технология антисейсмической защиты широко распространена. Например, шок-трансмиттеры установлены на вантовом мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке, на мостах в Сочи, построенных к Олимпиаде 2014 года.

Как рассказали в инфоцентре, на Крымском мосту применяются шок-трансмиттеры, воспринимающие нагрузки в 850 и 1500 кН (расчетное усилие в 85 и 150 тонн). На автодорожной части строители установят более 760 таких устройств.

«На железнодорожной части моста антисейсмическое закрепление пролетов иное, оно предусмотрено за счет выполнения неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры», — добавили в инфоцентре.

Шок-трансмиттеры — один из элементов защиты Крымского моста от сейсмического воздействия. В целом весь он запроектирован с учетом потенциально возможных мощных землетрясений в регионе. Фактически антисейсмические решения заложены уже в самой конструктивной схеме мостового сооружения — это сравнительно короткие пролеты в 55-63 м и большое количество опор (288 под автодорогу и 307 под железную дорогу). Устойчивость конструкций обеспечивают и фундаменты опор, состоящие из вертикальных и наклонных свай, способных более эффективно воспринимать горизонтальное сейсмическое воздействие.

Разработке проекта предшествовали детальные инженерные изыскания, которые позволили ученым значительно расширить базу знаний о сейсмической активности в Керченско-Таманском регионе. В частности, для определения интенсивности сейсмического воздействия на мостовой переход привлекался Институт физики Земли РАН. Еще летом 2014 года в рамках подготовки к проектированию объекта Институт развернул сейсмическую сеть — как на берегах Керченского пролива (сухопутные станции), так и в акватории (донные станции), — которая позволила исследовать сейсмичность локально, непосредственно в районе будущего строительства.

В результате была составлена сводная карта зон возможных очагов землетрясений для ближнего региона строительства, определены зоны вне таких очагов, но с возможностью возникновения землетрясений рассеянной сейсмичности. При проведении изысканий были определены свойства грунтов с точки зрения распространения сейсмических волн.

Специалисты выполнили сейсмическое микрорайонирование — определили значение сейсмической интенсивности непосредственно вдоль трассы моста, на каждом участке с учетом его геологических особенностей. В процессе этой работы была уточнена суммарная сейсмическая интенсивность, которая меняется по длине мостового сооружения от 8 до 9 баллов. Для каждого участка трассы определили модели грунтовых толщ и рассчитали их частотные характеристики. В МГУ имени Ломоносова провели динамические испытания грунтов: определили их физические и прочностные свойства при возможном сейсмическом воздействии.

По результатам изысканий были разработаны необходимые проектные решения, которые сейчас реализовываются в строительстве.