«РЖД Логистика» расширила сервис несырьевого экспорта в Китай возможностью отправки из Казани



В рамках тестовой отправки по маршруту были запущены первые контейнеры с алюминиевой посудой

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АО «РЖД Логистика» — крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор — запустило новый контейнерный поезд из Казани в Китай в целях расширения географии сервиса несырьевого экспорта из России в Китай, сообщает пресс-служба АО «РЖД Логистика».

Первые контейнеры с алюминиевой посудой одного из ведущих российских производителей — ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» — уже отправились со станции Лагерная Горьковской железной дороги. А после прибытия на станцию Чэнсян (город Чэнду) груз автотранспортом будет доставлен до склада получателя в городе Шэньчжэнь. На экспорт отправлены кастрюли и сковороды разных видов (в том числе сотейники, сковороды-вок, сковороды-лавашницы и другие), противни.

Стоит отметить, что специалисты «РЖД Логистики» разработали маршрут перевозки, схему погрузки товара, обеспечили наличие контейнера (тарное оборудование предоставлено ПАО «ТрансКонтейнер») и обслуживание на первой и последней милях. В связи с востребованностью грузоперевозок по направлению Россия — Китай — Россия планируется, что сервис ускоренных контейнерных отправок Казань — Чэнду будет функционировать на регулярной основе.

По словам директора филиала АО «РЖД Логистика» в Нижнем Новгороде Андрея Смольникова, для нижегородского филиала это первый опыт экспортной отправки груза в Китай, поэтому компания с особой тщательностью подошла к организации перевозки. «Спрос на данное направление растет с каждым днем, уже сейчас ведется активная работа с рядом грузоотправителей нашего региона. Я уверен, что в наступившем году сервис будет динамично развиваться, и мы сможем обеспечить обратную загрузку контейнеров, сделав железнодорожный маршрут Казань — Чэнду круговым», — добавил Андрей Смольников.

Напомним, в декабре «РЖД Логистика» запустила сервис ускоренной контейнерной доставки по маршруту Вьетнам — Россия . Новый сервис позволил сократить сроки доставки по сравнению с морскими маршрутами через районы Восточной Африки вдвое. Ориентировочное время в пути из Ханоя в Москву и в обратном направлении составляет 18 суток.

АО «РЖД Логистика» — дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), созданная в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга. На сегодняшний день «РЖД Логистика» присутствует в 23 городах России. Компания осуществляет доставку грузов по России, СНГ и всему миру любыми видами транспорта в совокупности со складскими и терминальными услугами: погрузо-разгрузочные работы, упаковка, сортировка, консолидация, ответственное хранение, таможенно-брокерские услуги. В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов (в 2015 году — 53,4 млн тонн). 99,9% акций АО «РЖД Логистика» принадлежат АО «Объединенная транспортно-логистическая компания».