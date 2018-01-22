В ингушской столице открыли хоккейную академию Фетисова
Хоккейную академию имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова открыли в Магасе Республики Ингушетия.
Ледовый дворец, в котором опытные тренеры будут заниматься профессиональной подготовкой хоккеистов, включает в себя зрительный зал на 500 мест, VIP-ложу для почетных гостей, также предусмотрен административный корпус и другие вспомогательные помещения.
В спорткомплексе также созданы все условия для проведения различных массовых спортивных и культурных мероприятий, в том числе хоккейных матчей, показательных выступлений по фигурному катанию, тренировок, соревнований.
На базе комплекса будет работать секция по обучению катанию на коньках для всех желающих.
С открытием объекта жителей региона поздравил Вячеслав Фетисов. «Для меня большая честь находиться у вас в гостях, открыть академию своего имени. Ребятам хочу сказать, что мы вас научим играть в хоккей по современным методикам мирового хоккея, научим ставить перед собой большие цели, командами двигаться к достижению ярких результатов. Есть сегодня смысл публично заявить, что хоккей на Северном Кавказе должен стать одним из главных видов спорта», — заявил именитый спортсмен.
На втором этаже здания расположился боксёрский зал. Школу профессионального бокса возглавляет Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев. Он сообщил, что уже в скором времени здесь начнут тренироваться наши спортсмены.
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- Сергей Котенко
- 22.01.201818:45
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