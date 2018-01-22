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Спортивные объекты

В ингушской столице открыли хоккейную академию Фетисова

  •  © s-bc.ru

Хоккейную академию имени двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова открыли в Магасе Республики Ингушетия.

Ледовый дворец, в котором опытные тренеры будут заниматься профессиональной подготовкой хоккеистов, включает в себя зрительный зал на 500 мест, VIP-ложу для почетных гостей, также предусмотрен административный корпус и другие вспомогательные помещения.

В спорткомплексе также созданы все условия для проведения различных массовых спортивных и культурных мероприятий, в том числе хоккейных матчей, показательных выступлений по фигурному катанию, тренировок, соревнований.

На базе комплекса будет работать секция по обучению катанию на коньках для всех желающих.

  •  © ingushetia.ru

С открытием объекта жителей региона поздравил Вячеслав Фетисов. «Для меня большая честь находиться у вас в гостях, открыть академию своего имени. Ребятам хочу сказать, что мы вас научим играть в хоккей по современным методикам мирового хоккея, научим ставить перед собой большие цели, командами двигаться к достижению ярких результатов. Есть сегодня смысл публично заявить, что хоккей на Северном Кавказе должен стать одним из главных видов спорта», — заявил именитый спортсмен.

  •  © www.interfax-russia.ru

На втором этаже здания расположился боксёрский зал. Школу профессионального бокса возглавляет Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев. Он сообщил, что уже в скором времени здесь начнут тренироваться наши спортсмены.

  •  © ingushetia.ru
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=902749

спортивные объекты , Ингушетия
  • Нет аватара Zzepp
    22.01.1818:55:21

    В ингушской столице открыли хоккейной академию Фетисова

    Поправьте на «хоккейную»   .

    #999795
  • 1Deniz 1Deniz
    22.01.1820:47:59

    Лезгинка на льду !Этого еще не было!

    #999824
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      22.01.1821:05:40

      Во Владикавказе давно уже действует ледовая арена и есть детский ХК «Снежный Барс».

      #999829
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    22.01.1823:35:23

    Ждем кавказские команды в КХЛ!

    #999889
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