В Чувашии открыт медицинский центр

В одном из наиболее активно развивающихся микрорайонов города Чебоксары — микрорайоне «Радужный» — состоялось открытие нового медицинского центра. Он будет оказывать первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям. Клиника располагает современным оборудованием, оснащена в соответствии с последними требованиями порядков и стандартов медицинской помощи, клиническими рекомендациями. Штат медицинских работников укомплектован и, начиная с сегодняшнего дня, здесь можно будет получить полный комплекс услуг амбулаторно-поликлинической помощи.

Центр рассчитан на 500 посещений в смену. При нем будет работать дневной стационар на 12 коек. Прием будут вести врачи по 30 специальностям. Медицинская организация планирует работать не только в частном порядке, но и участвовать в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В настоящее время в микрорайоне «Радужный» проживает около 5 тысяч человек, в том числе 1200 детей. А в скором времени население «Радужного» увеличится еще на 1200 человек.

На церимонии обратили внимание, что повышение доступности медицинской помощи способствует дальнейшему улучшению наметившихся положительных тенденций демографической ситуации. Так, количество долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, только за последние пять лет увеличилось почти в два раза и достигло 99 человек. На 43% увеличилось количество многодетных семей, что, по мнению Главы республики, свидетельствует об уверенности родителей в завтрашнем дне.