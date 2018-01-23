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Медучреждения

В Чувашии открыт медицинский центр

  •  © gov.cap.ru

В одном из наиболее активно развивающихся микрорайонов города Чебоксары — микрорайоне «Радужный» — состоялось открытие нового медицинского центра. Он будет оказывать первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям. Клиника располагает современным оборудованием, оснащена в соответствии с последними требованиями порядков и стандартов медицинской помощи, клиническими рекомендациями. Штат медицинских работников укомплектован и, начиная с сегодняшнего дня, здесь можно будет получить полный комплекс услуг амбулаторно-поликлинической помощи.

Центр рассчитан на 500 посещений в смену. При нем будет работать дневной стационар на 12 коек. Прием будут вести врачи по 30 специальностям. Медицинская организация планирует работать не только в частном порядке, но и участвовать в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

  •  © gov.cap.ru

В настоящее время в микрорайоне «Радужный» проживает около 5 тысяч человек, в том числе 1200 детей. А в скором времени население «Радужного» увеличится еще на 1200 человек.

  •  © gov.cap.ru

На церимонии обратили внимание, что повышение доступности медицинской помощи способствует дальнейшему улучшению наметившихся положительных тенденций демографической ситуации. Так, количество долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, только за последние пять лет увеличилось почти в два раза и достигло 99 человек. На 43% увеличилось количество многодетных семей, что, по мнению Главы республики, свидетельствует об уверенности родителей в завтрашнем дне.

  •  © gov.cap.ru
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=3762724&gov_id=49

Чувашия, модернизация здравоохранения, новое медучреждение
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