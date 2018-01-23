В Архангельской области на Котласской птицефабрике открылся новый цех

Новый цех для содержания кур-несушек с производственной мощностью почти в 80 тысяч голов открыт на птицефабрике «Котласская» в декабре 2017 года. Планируется, что яйценоскость птицы увеличится до 230 яиц в год.

В настоящий момент поголовье птицы на птицефабрике составляет более 200 тысяч голов, в сутки на фабрике собирают 130 тысяч яиц. В 2017 году птицефабрика произвела свыше 47,5 миллиона штук яиц. Себестоимость 1 тысячи яиц — 3200 рублей.

Котласская птицефабрика возобновила свою работу в 2016 году. За 2016-2017 годы на фабрике заменили инженерные коммуникации, проведели капитальный ремонт птичников, а также установили новое клеточное оборудование, яичный транспортер и яйцесортировочную машину.

Запуск птицефабрики позволил снизить стоимость яйца в Архангельской области на 14 процентов. Сегодня продукция предприятия пользуется популярностью в Архангельской и Кировской областях, Республике Коми и Вологде.

В планах предприятия восстановление забойного цеха и строительство корпуса для разведения бройлеров.