Оснащенность ВМФ новейшими морскими спасательными техническими средствами увеличилась в 5,3 раза

Оснащенность современной морской спасательной техникой и имуществом Службы поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-Морского Флота (ВМФ) России за несколько лет увеличилась в 5,3 раза (свыше 70%). Работа по дальнейшему обновлению поисково-спасательных сил ВМФ будет активно продолжена в 2018 году.

В частности, на вооружение принято универсальное водолазное снаряжение СВУ-5, обладающее рядом преимуществ по сравнению с предыдущими поколениями снаряжений. В нем существенно улучшены характеристики водолазного шлема, при создании которого применен более производительный легочный автомат (малое сопротивление дыханию), а также новый принцип обдува иллюминатора (обдув иллюминатора шлема осуществляется постоянно в процессе дыхания или принудительно при открытии вентиля принудительного обдува). Также, при создании СВУ-5 применен гибкий шланг легочного автомата, что обеспечивает лучшую защиту при механических воздействиях. Среди преимуществ СВУ-5 — увеличенное поле обзора иллюминатора (на 10-15%) за счет его площади и более близкого расположения к лицу водолаза.

Также для службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России разработано и прошло испытания уникальное вентилируемое водолазное снаряжение (СВВ), которое предназначено для использования в ходе аварийно-спасательных операций в особо сложных условиях моря, в том числе в условиях сильного загрязнения морской воды на различных глубинах. Снаряжение, позволит обеспечить выполнение подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ в условиях низких температур воды и воздуха, в средах с повышенной плотностью и наличием различных загрязнений, в том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов. СВВ может использоваться в тех случаях, когда применение снаряжения с легочно-автоматической подачей является небезопасным, а также позволяет проводить, водолазные работы в состоянии нулевой плавучести (зависания) водолаза. Основное отличие снаряжения СВВ от принятого на вооружение универсального водолазного снаряжения СВУ-5 состоит в наличии в комплекта специального вентилируемого шлема.

Кроме того, модернизированы и прошли ремонт подводные аппараты типа «Приз», производится модернизация и ремонт спасательного глубоководного подводного аппарата «Бестер», принят на снабжение спасательный глубоководный аппарат «Бестер-1», не имеющий аналогов в мире по своим характеристикам.