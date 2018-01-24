На космодроме Восточный специалисты завершили сборку головной части ракеты-носителя «Союз-2.1а»

23 января 2018 года на космодроме ВОСТОЧНЫЙ специалисты предприятий РОСКОСМОСА завершили сборку космической головной части ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а». В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов произведена накатка головного обтекателя на разгонный блок (РБ) «Фрегат» с космическими аппаратами «Канопус-В» № 3 и № 4 и спутниками попутной полезной нагрузки.

Космическая головная часть подготовлена к транспортировке и интеграции в состав ракеты-носителя. Ранее космические аппараты «Канопус-В» и малые космический аппараты полезной нагрузки прошли необходимые испытания, по результатам которых были допущены к стыковке с разгонным блоком «Фрегат». Транспортировка космической головной части в монтажно-испытательный комплекс ракеты-носителя запланирована на 24 января. Завершить сборку ракеты космического назначения (РКН) специалисты предприятий РОСКОСМОСА планируют 26 января. В этот же день состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о готовности РКН к вывозу на стартовый комплекс. При принятии положительного решения вывоз РКН на стартовый комплекс и её установка на стартовую систему пройдет 29 января 2018 года.

Ранее «пакет» (первая и вторая ступень в сборе) ракеты-носителя «Союз-2.1а» прошел все необходимые пневмовакуумные и электрические испытания и в настоящее время находится на хранении в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя. На стартовом комплексе сотрудники филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» ведут подготовку компонентов ракетного топлива и технологического оборудования. Сформирован совместный расчет.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4 намечен на 1 февраля 2018 года. Это будет третий пуск с космодрома ВОСТОЧНЫЙ.

Космический комплекс «Канопус-В» в составе орбитальной группировки ДЗЗ РОСКОСМОСА предназначен для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли в интересах обеспечения подразделений Госкорпорации «РОСКОСМОС», МЧС России, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России, Российской академии наук, а также других ведомств и коммерческих потребителей оперативной информацией.

Головной организацией-разработчиком космических аппаратов «Канопус-В» является АО «Корпорация ВНИИЭМ». Оператор космической системы — Научный центр оперативного мониторинга Земли АО «Российские космические системы». Управление полетом космических аппаратов осуществляет Центр управления полётами (ЦУП).

Целевое использование космического комплекса «Канопус-В» осуществляется в соответствии с заявками потребителей на получение информации дистанционного зондирования Земли. Прием, обработка и распространение спутниковой информации выполняется центрами РОСКОСМОСА (Научный центр оперативного мониторинга Земли) и Росгидромета (ФГБУ «НИЦ «Планета»). Информация, получаемая со спутника, востребована российскими и зарубежными потребителями и используется для решения практических задач.