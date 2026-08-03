Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО «Яковлев» — Иркутского авиационного завода (входит в ОАК Госкорпорации Ростех). Машиной с заводским номером МС.0014 управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.

В ходе полета, который продолжался один час 23 минуты на высотах до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км/ч, проверены устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работа отечественных систем самолета.

«Первая серийная машина показала себя хорошо, полетное задание выполнено полностью», — сообщил по завершению полета Роман Таскаев. «Сегодня коллектив Иркутского авиационного завода подтвердил готовность обеспечить изготовление первой партии из 18-ти МС-21 и приступить к работе над следующими заказами — отметил генеральный директор ПАО ОАК Вадим Бадеха.

«Сегодняшний полет имеет важное значение для обеспечения серийных поставок МС-21 в заданные сроки. Параллельно с плотным графиком летных испытаний по сертификации МС-21 мы уже сейчас отработали ключевые процедуры финальных этапов производства и прохождения через летно-испытательную станцию. Впоследствии это позволит максимально сократить срок между получением сертификата и началом серийных поставок МС-21», — сказал главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин.

«Мы не только построили самолет по серийным технологиям, но и в реальных условиях проверили ключевые производственные и обеспечивающие процессы, приступили к их последовательному совершенствованию на каждом участке. Такая работа обеспечит ритмичное движение самолетов по сборочной линии и выход на заданные темпы выпуска», — подчеркнул генеральный директор ИАЗ Андрей Сойнов.